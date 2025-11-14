Druga procjena DZS-a: Inflacija u listopadu 3,6 posto

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u listopadu 3,6 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija osjetnije usporila na godišnjoj razini.

DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u listopadu 2025. stopa inflacije iznosila 3,6 posto u odnosu na listopad 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest rujan ove godine, cijene porasle za 0,6 posto. Time je DZS potvrdio svoju prvu procjenu, objavljenu 31. listopada, kada je riječ o inflaciji na godišnjoj razini, dok je blago revidirao podatak za mjesečnu razinu, s obzirom da je prvotno procijenio da je inflacija porasla 0,5 posto.

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, a u srpnju 4,1 posto. U kolovozu je također iznosila 4,1 posto, čime je prekinut tromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini. No u rujnu je opet došlo do blagog bržeg rasta, a sada u listopadu, pak, do osjetnijeg usporavanja.

Cijene stanovanja i režija na godišnjoj razini porasle za 8,4 posto

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je i ovaj mjesec zabilježen u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 8,4 posto. Naime, ta kategorija obuhvaća troškove povezane sa stanom ili kućom, uključujući najamninu, održavanje i popravke, kao i troškove potrošene vode, električne energije i plina, kao i drva, nafte ili drugih energenata koji se koriste za potrebe kućanstva.

Slijede restorani i hoteli sa 6,9 posto, komunikacije s 4,9 posto, zdravlje s 4,7 posto, alkoholna pića i duhan s 4,5 posto, hrana i bezalkoholna pića s 4,4 posto, razna dobra i usluge s 3,7 posto te rekreacija i kultura s tri posto. Tu je i kategorija pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva, s prosječnim rastom cijena za blagih 0,1 posto.

S druge strane, cijene odjeće i obuće na godišnjoj razini su u prosjeku pale za 2,2 posto, obrazovanja za 1,5 posto te prijevoza za 1,1 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), u komponenti usluga porast cijena na godišnjoj razini iznosio je 6,4 posto, cijene hrane, pića i duhana porasle su za 4,4 posto te energije za četiri posto. Cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, pak, u prosjeku su pale za 0,2 posto, priopćili su iz DZS-a.

Na mjesečnoj razini najveći rast cijena odjeće i obuće, u prosjeku za osam posto

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše u prosjeku su porasle cijene odjeće i obuće, za osam posto.

Cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva te obrazovanja u prosjeku su bile više za po 1,4 posto, dok je u kategorijama pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva te zdravlja zabilježen rast za po 0,3 posto.

Porast cijena na mjesečnoj razini ublažio je pad cijena rekreacije i kulture, za 0,8 posto, alkoholnih pića i duhana za 0,6 posto, prijevoza za 0,5 posto, restorana i hotela za 0,3 posto itd.

Prema glavnim komponentama indeksa, porast cijena na mjesečnoj razini zabilježili su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 1,9 posto, te energija, za jedan posto, dok su cijene hrane, pića i duhana pale za 0,2 posto, a usluga za 0,1 posto.

HIPC – inflacija na godišnjoj razini četiri posto

DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u listopadu su u odnosu na rujan 2025. u prosjeku bile niže za 0,2 posto, dok su u odnosu na listopad 2024. godine porasle za četiri posto.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se