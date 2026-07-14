Đuro Đaković dogovorio proizvodnju vagona vrijednu oko 12,5 milijuna eura

Đuro Đaković u manje od mjesec dana dogovorili su drugi veliki posao s vagonima – ugovorili su proizvodnju vagona za prijevoz rasutih tereta vrijedan oko 12,5 milijuna eura.

Đuro Đaković – Specijalna vozila dogovorila su proizvodnju i isporuku teretnih vagona vrijednih oko 12,5 milijuna eura. Izvjestio je to Đuro Đaković na Zagrebačkoj burzi, navodeći kako je kupac irska tvrtka koju nisu imenovali.

Riječ je o vagonima Faccnps 48 m3. Riječ je o četveroosovinskim samoiskipnim teretnim vagonima namijenjenih prijevozu rasutih tereta koji nisu osjetljivi na vremenske uvjete. To su najčešće tucanik, pijesak, šljunak, drobljeni kamen, ugljen, rude i drugi rasuti mineralni materijali.

Njihova glavna značajka je da se ne istovaraju dizalicom, nego se teret iz spremnika ispušta kroz otvore na dnu vagona. Otvaranje ispusta je pneumatski upravljano, pa se materijal može brzo i kontrolirano istovariti na željenom mjestu.

Okretna postolja opremljena su kompaktnom kočnom jedinicom koja omogućuje spajanje 60 vagona na vlak duljine 700 metara.

Isporuka vagona planirana je tijekom trećeg i četvrtog kvartala ove godine.

Ovaj posao dolazi niti mjesec dana nakon što su dogovorili posao s vagonima vrijedan 14,5 milijuna eura za neimenovanu njemačku tvrtku.