Zagrebačka burza izrekla javne opomene tvrtkama Đuro Đaković i Alpha Adriatic

Đuro Đaković i Alpha Adriatic dobili su javne opomene Zagrebačke burze zbog nedostavljanja financijskih izvješća, a možda i novčane kazne.

Zagrebačka burza izrekla je javne opomene tvrtkama Đuro Đaković i Alpha Adriatic zbog toga jer Burzi nisu dostavili financijska izvješća u roku od četiri mjeseca.

Tvrtke koje kotiraju na Burzi dužne su to učiniti prema Pravilima burze. One koje prekrše ta pravila mogu dobiti nejavnu opomenu, javnu opomenu, novčanu kaznu ili prestanak uvrštenja. Javna opomena objavljuje se na web stranicama Burze, dostavlja tvrtki kojoj je izrečena i Hanfi.

Javna opomena izriče se ako član ili izdavatelj teže ili učestalo krši odredbe Pravila i drugih akata Burze. Javna opomena može se izreći i ako Burza procijeni da postoje opravdani razlozi da se javnost obavijesti o izrečenoj mjeri zaštite tržišta.

U objavi Burze ne navodi se da je izrečena novčana kazna, a na upit Forbesa Hrvatska nisu htjeli komentirati je li izrečena. Njezina visina može iznositi do 65.000 eura, ovisno o razini kršenja Pravila Burze. Kad je novčana kazna sporedna mjera, odnosno “dodatak” uz nejavnu ili javnu opomenu, ona iznosi do 15.000 eura. Kad je glavna mjera, onda iznosi do 30.000 eura ako se radi o učestalom kršenju pravila, odnosno do 65.000 eura ako se radi o osobito teškom kršenju pravila.

Javne opomene potpisuje član Uprave Zagrebačke burze Tomislav Gračan.

Alpha Adriatic brodovlasnička je i brodarska grupacija sa sjedištem u Puli. Glavna djelatnost joj je međunarodni pomorski prijevoz robe. Đuro Đaković strojarska je grupacija iz Slavonskog Broda osnovana 1921. godine. Bavi se proizvodnjom vagona, tramvaja, specijalnih vozila, borbenih vozila, poljoprivrednih strojeva, mostova, industrijskih pogona, auto-dijelova i sličnim aktivnostima.