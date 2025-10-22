EBRD ulaže 16,8 milijuna eura u šibenski IE-Energy Projekt

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ulaže 16,8 milijuna eura u IE-Energy Projekt, novoosnovano dioničko društvo koje razvija sustav za pohranu energije u baterijama i virtualnu elektranu (VPP) u Šibeniku, izvijestio je EBRD.

Projekt predviđa i ulaganje Raiffeisen obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova u kapital u istom iznosu od 16,8 milijuna eura, kao i kapitalnu potporu od 16,5 milijuna eura iz EU-ova Fonda za modernizaciju.

Namjena ulaganja je razvoj i instalacija do 60 megavata kapaciteta za pohranu energije u baterijama spojenih na mrežu i implementaciju VPP platforme, što će, kako se očekuje, omogućiti uravnoteženje ponude i potražnje električne energije u stvarnom vremenu.

To će, kako se navodi, značajno poboljšati fleksibilnost hrvatske elektroenergetske mreže i omogućiti integraciju većeg udjela povremenih obnovljivih izvora energije poput energije sunca i vjetra.

“Podržavajući inovativnu infrastrukturu, EBRD podržava put Hrvatske prema dekarbonizaciji i energetskoj neovisnosti. Projekt će doprinijeti ciljevima energetske tranzicije zemlje, smanjiti njezinu ovisnost o fosilnim gorivima i pomoći u stabilizaciji elektroenergetskog sustava u vrijeme rastućeg povećanja udjela obnovljivih izvora energije”, kaže se u EBRD-ovom priopćenju.

“Ovo ulaganje označava prekretnicu u zelenoj tranziciji Hrvatske, podržava gradnju energetske infrastrukture nove generacije i jača otpornost nacionalne mreže, otvarajući vrata za više čistih izvora energije”, rekao je direktor EBRD-a za srednju Europu Miljan Ždrale.

EBRD je, ako se navodi, u Hrvatsku uložio više od pet milijardi eura u 273 projekta, uz fokus na podršci naporima za ubrzanje reformi, iskorištavanje prednosti pristupanja Europskoj uniji za unapređenje tranzicije te restrukturiranje i komercijalizaciju poduzeća javnog sektora.