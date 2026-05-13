ECB potiče banke da se brzo pripreme na kibernetičke napade potpomognute AI-jem

Član odbora Europske središnje banke (ECB) Frank Elderson u srijedu je pozvao banke u eurozoni da se brzo pripreme za eventualne kibernetičke napade potpomognute Anthropicovim modelom umjetne inteligencije Mythos ili sličnim alatima.

Činjenica da banke u eurozoni nemaju pristup Mythosu dodatno produbljuje problem kibernetičke sigurnosti, rekao je u intervjuu za publikaciju ECB-a Frank Elderson, koji obnaša dužnost potpredsjednika ECB-ovog tijela za nadzor banaka.

“Nedostatak pristupa nije izlika za nedjelovanje. Upravo suprotno, zbog toga je još važnije da banke odmah poduzmu mjere”, rekao je Elderson.

Velike američke banke koje su dobile rani pristup Mythosu, užurbano rade na popravljanju niza slabih točaka u svojim podatkovnim sustavima na koje im je ukazao taj alat.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost smatraju Mythos značajnim izazovom za bankarski sektor i njegove sustave podatkovnih tehnologija, zbog čega su nadzorna tijela izdala niz upozorenja.

Elderson je upozorio da se banke trebaju pripremiti na buduće modele umjetne inteligencije koji će omogućiti još agresivnije kibernetičke napade.

“Moramo imati sposobnost nositi se s još moćnijim budućim modelima koji bi mogli doći na tržište relativno brzo jedan za drugim”, rekao je dužnosnik ECB-a.

Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izjavila je početkom mjeseca da ECB proučava načine na koji se banke mogu obraniti od kibernetičkih napada potpomognutih Mythosom, iako su u nepovoljnom položaju s obzirom na to da nemaju pristup tom modelu AI-ja.

ECB-ovi nadzornici zatražit će od banaka praćenje pripravnosti na novi izvor rizika.

Europa bi uskoro mogla doći u još nepovoljniji položaj kad je riječ o razlikama u pristupu u odnosu na banke iz drugih dijelova svijeta, budući da će tri najveće japanske banke vjerojatno dobiti odobrenje za početak rada s Mythosom za otprilike dva tjedna.