EK nudi ustupke poljoprivrednicima zbog potpore za sporazum s Mercosurom

Europska komisija je predložila da se za poljoprivrednu politiku u sljedećem sedmogodišnjem proračunu unaprijed osigura već od 2028. godine 45 milijardi eura kako bi umirila poljoprivrednike i osigurala potporu za potpisivanje trgovinskog sporazuma s Mercosurom, južnoameričkim trgovinskim blokom.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen poslala je u utorak pismo ciparskom predsjedništvu i predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli u kojem predlaže da se unaprijed, počevši od 2028. godine, oslobodi 45 milijardi eura za podršku poljoprivrednom sektoru. Taj iznos je predujam sredstava koja bi potencijalno bila dostupna kasnije, tijekom revizije sedmogodišnjeg proračuna na sredini proračunskog razdoblja.

Komisija je u srpnju prošle godine objavila prijedlog Višegodišnjeg proračunskog okvira (VFO) u kojem je objedinila sredstava za poljoprivredu i kohezijsku politiku, a koja će se moći koristiti preko nacionalnih i regionalnih planova o partnerstvu preko kojih će svaka država članica dobiti svoju financijsku omotnicu, kao što je bio slučaj sa sredstvima za oporavak i otpornost.

Osim toga, sredstava za poljoprivredu i koheziju koja su u ranijim sedmogodišnjim proračunima bila razdvojena u posebne programe, sada su znatno smanjena. Ranije je za poljoprivredu i koheziju bilo namijenjeno oko dvije trećine proračuna, a sada je predloženo manje od polovice.

“Kako bi se osigurala dostupnost dodatnih sredstava od 2028. za rješavanje potreba poljoprivrednika i ruralnih zajednica, predlažem da države članice prilikom podnošenja svog početnog plana imaju pristup do dvije trećine iznosa koji je inače dostupan do sredine proračunskog razdoblja. To predstavlja oko 45 milijardi eura koji se mogu odmah mobilizirati za podršku poljoprivrednicima”, kaže se u pismu predsjednice Komisije.

Pismo je upućeno dan prije izvanrednog sastanka ministara poljoprivrede država članica kako bi Komisija dobila potporu dijela zemalja koje se protive potpisivanju sporazuma s Mercosurom, koji čine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj. Sporazumu se najviše protive Francuska, Italija i Poljska, čiji se poljoprivrednici pribojavaju južnoameričke konkurencije. Za potpisivanje sporazuma potrebna je kvalificirana većina država članica, a očekuje se da će o tome u petak raspravljati i glasati predstavnici država članica. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen planira otputovati 12. siječnja u Paragvaj kako bi potpisala sporazum dobije li dovoljnu potporu država članica.

O trgovinskom sporazumu s Mercosurom pregovara se već više do 25 godina. Sporazum bi omogućio EU-u izvoz više automobila, strojeva, vina i žestokih pića u Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Zauzvrat, sporazum bi olakšao uvoz južnoameričkog mesa, šećera, riže, meda i soje u Europu, što je izazvalo uzbunu kod poljoprivrednika.