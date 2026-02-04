EU i Australija blizu trgovinskog dogovora: Bruxelles dobiva pristup jednoj važnoj stvari, ali ima posljedica

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen planira ovog mjeseca otputovati u Australiju kako bi zaključila sporazum o sigurnosti i trgovini. Prethodni pokušaj krajem 2023. propao je zbog nesuglasica oko kvota za govedinu i janjetinu.

Putovanje Ursule von der Leyen uslijedit će nakon sastanka europskog povjerenika za trgovinu Maroša Šefčoviča i njegova australskog kolege Dona Farrella, koji će se idući tjedan održati u Bruxellesu, naveo je izvor upozat s razgovorima.

EU i Canberra nastoje oživjeti trgovinske pregovore koji su propali krajem 2023. godine zbog nesuglasica oko kvota za govedinu i janjetinu. Te se kvote i dalje pregovaraju između Canberre i Bruxellesa, piše Politico.

Prema pisanju australskog portaka The Nightly, koji je prvi objavio vijest o četverodnevnom putovanju čelnice Komisije, von der Leyen će na put dug više od 20 sati krenuti izravno nakon sudjelovanja na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, koja se održava u tom njemačkom gradu od 13. do 15. veljače.

U osjetljivoj fazi

Upitan za komentar, zamjenik glavnog glasnogovornika Komisije Olof Gill potvrdio je sastanak Šefčoviča i Farrella, ali nije potvrdio posjet von der Leyen Australiji.

“Pregovori između EU-a i Australije su u tijeku”, rekao je Gill. “EU je posvećen jačanju odnosa s Australijom, strateškim partnerom koji dijeli iste vrijednosti.. Kao i uvijek, napredak u osjetljivoj fazi pregovora ovisit će o sadržaju.”

Zemlje članice EU-a prošlog su prosinca dale Komisiji ovlast za pregovore o obrambenom sporazumu s Australijom. Zaključenje takvog dogovora nadovezalo bi se na sigurnosna i obrambena partnerstva koja su već potpisana s Ujedinjenim Kraljevstvom, Kanadom i nedavno Indijom.

Pristup strateškim mineralima

Sporazum s Australijom predstavljao bi dobitak za EU jer bi omogućio pristup golemim australskim zalihama strateških minerala. Australija je najveći svjetski proizvođač litija, a posjeduje i druge najveće rezerve bakra na svijetu.

Nakon problematičnog sporazuma EU-a s Mercosurom i južnoameričkim zemljama — koji su kritizirali poljoprivrednici, Francuska i skeptični zastupnici — očekuje se da će i dogovor s Canberrom izazvati protivljenja zbog snažne poljoprivredne komponente.