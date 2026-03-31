EU istražuje francuski plan od 73 milijarde eura za nuklearne reaktore

Francuska planira subvencionirati izgradnju šest nuklearnih reaktora ukupnog kapaciteta 9990 megavata, čije se puštanje u pogon predviđa između 2038. i 2044. godine.

Francuski planovi za potporu energetskoj kompaniji EDF u izgradnji šest novih nuklearnih reaktora bit će predmet nadzora Europske unije, objavio je Bruxelles u utorak, pokrećući istragu kako bi se provjerila usklađenost s pravilima tržišnog natjecanja.

Istraga će se usredotočiti na zabrinutosti da bi državna pomoć mogla dodatno ojačati tržišnu poziciju EDF-a te da bi Pariz mogao preuzeti prevelik dio investicijskog rizika projekta vrijednog više milijardi eura. “Europska komisija pokrenula je detaljnu istragu kako bi procijenila je li javna potpora koju Francuska planira dodijeliti za izgradnju i rad šest novih nuklearnih reaktora u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama”, priopćio je Bruxelles.

Država pokriva 60 posto

Francuska planira izgraditi reaktore ukupnog kapaciteta 9990 megavata, i to u parovima na trima postojećim nuklearnim lokacijama. Troškovi izgradnje, za postrojenja čije se puštanje u rad planira između 2038. i 2044., procjenjuju se na oko 73 milijarde eura, navodi Komisija.

Pariz bi trebao pokriti oko 60 posto tog iznosa kroz subvencionirani zajam po povlaštenoj kamatnoj stopi, a EDF-u bi osigurao “stabilne prihode” kroz 40-godišnji ugovor. Francuski plan također predviđa mehanizam podjele rizika kako bi se kompaniju zaštitilo od nepredviđenih događaja poput prirodnih katastrofa ili promjena u zakonodavstvu, piše La Monde.

Istraga, o kojoj je prošlog tjedna prvi izvijestio AFP, provjerit će je li pomoć “nužna i razmjerna” u skladu s pravilima EU, navodi Komisija kao regulator tržišnog natjecanja. Dodaje se da je pokretanje istrage uobičajen korak u takvim slučajevima i ne prejudicira njezin ishod.

“Unija je pogriješila”

Francuska je poručila da će podržati postupak, koji smatra “standardnim”, te očekuje njegovo brzo provođenje. “Francuski nuklearni sektor u narednim će godinama biti ključan doprinos proizvodnji električne energije u EU”, priopćila je vlada.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nedavno je ponovno istaknula važnost nuklearne energije, ocijenivši da je ranije udaljavanje Europe od nuklearne energije bila “strateška pogreška”, u trenutku kada rast cijena nafte ponovno otvara pitanje energetske sigurnosti Unije.