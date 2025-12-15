EU kaznio skupinu proizvođača akumulatora

Europska komisija izrekla je skupini proizvođača akumulatora kaznu od ukupno 72 milijuna eura, utvrdivši da su dogovaranjem cijena narušili propise o ravnopravnom tržišnom natjecanju.

Prije nešto više od dvije godine Komisija je preliminarno utvrdila da su tvrtke Banner, Clarios (nekadašnji Autobatterie), Exide, FET (nekadašnja Elettra) i Rombat u razdoblju od 2004. i 2017. godine u pregovorima s proizvođačima automobila utanačile upotrebu novih cjenovnih indeksa u sklopu ‘Eurobat Premium Systema’.

Banner, Clarios, Exide i Rombat odlučili su da će uz potporu udruge EUROBAT kreirati i objavljivati “dodatak” na cijenu kvalitetnog olova za akumulatore u industrijskoj publikaciji Metal Bulletin. Dogovorili su se i da će dodatak koristiti u pregovorima s klijentima u automobilskom sektoru o cijenama kako bi ga zadržali na višoj razini.

Olovo je najvažnija sirovina za akumulatore i najveća stavka u troškovima njihove proizvodnje i proizvođači plaćaju višu cijenu dobavljačima kako bi osigurali potrebnu kvalitetu.

“Premija za kvalitetu” sama po sebi nije nezakonita i omogućuje proizvođačima akumulatora da trošak nabave kvalitetnog olova prebace na automobilsku industriju.

Dobavljači krše propise ako se u tajnosti dogovaraju da će “premiju” kreirati i koristiti kao industrijski standard, objašnjava Komisija.

Udruga EUROBAT i uslužna tvrtka Kellen aktivno su pomagale kompanijama u vođenju Eurobat Premium Systema, iako su znale da se time krše europski propisi.

U ponedjeljak Bruxelles je Clariosu, Exideu, FED-u i Rombatu i EUROBAT-u izrekao kaznu od ukupno 72 milijuna eura zaključivši da su usklađivanjem prodajne strategije u Europskom ekonomskom području kroz razdoblje dulje od 12 godina prekršili propise.

“Njihova suradnja ograničila je tržišno natjecanje i možda je bila jedan od faktora koji su podigli troškove proizvodnje automobila i kamiona u Europi”, naveo je Bruxelles u priopćenju.

Najveća kazna izrečena je Exideu, od 30 milijuna eura, stoji u priopćenju. Rombatu je odrezano 20 milijuna eura, a FET u ime nekadašnje Elletre mora platiti oko 15,6 milijuna eura.

Clarios je pošteđen kazne zato što je s Komisijom surađivao u istrazi.