EU planira posebne povlastice za novu klasu automobila koji bi se proizvodili u Europi

Vozila bi imala pravo na povlašteno parkiranje, blaže propise i izdašnije subvencije, a sve s ciljem ograničavanja kineske konkurencije.

Bruxelles će predložiti posebne povlastice za novu kategoriju malih električnih vozila “Made in Europe”. Nova kategorija bit će predstavljena kao dio paketa mjera namijenjenih smanjenju pritiska na europsku automobilsku industriju, koja se suočava s naletom jeftinih kineskih električnih vozila, američkim carinama i slabom potražnjom, piše Financial Times.

Automobili koji bi ispunjavali uvjete da su proizvedeni u Europi i ispod su određene težine, dobili bi pristup rezerviranim parkirnim mjestima i infrastrukturi za punjenje, kao i desetogodišnje izuzeće od novih propisa poput sigurnosnih pravila i nadolazećeg standarda emisija Euro 7, koji bi trebao stupiti na snagu 2026. Time Komisija želi zadržati niže cijene, budući da česte promjene standarda poskupljuju proizvodnju.

Obuhvatiti više vozila

Težinski kriterij još je predmet pregovora, ali će vjerojatno iznositi najviše 1,5 tona, tvrde upućeni. Unutar Komisije, nova kategorija automobila dobila je nadimak “Séjournette”, prema francuskom povjereniku za industriju Stéphaneu Séjournéu, koji nadzire prijedlog.

Mali automobili jedno su od rijetkih područja u kojima europski proizvođači još imaju prednost pred kineskim, koji se u razvoju električnih vozila i plug-in hibrida fokusiraju na veće segmente.

Proizvođači poput Stellantisa i Renaulta zagovaraju uvođenje nove kategorije još manjih, povoljnijih automobila s blažom regulacijom, kako bi se kompakti na struju mogli profitabilno proizvoditi.

Istodobno, proizvođači lobiraju da definicija nove kategorije obuhvati i postojeće modele manjeg formata, poput novog Renault Twinga, Citroëna ë-C3 ili Volkswagena Golfa.

Zabrana klasičnih automobila

Prijedlozi za kategoriju malih automobila, labavo inspirirani japanskim Kei automobilima, pratit će dugo lobiranu reviziju EU-ove zabrane prodaje motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. Godina. Prvi put predložen 2021., taj zakon će od 2035. zabraniti prodaju novih automobila na fosilna goriva u EU-u i smatra se ključnim dijelom europske klimatske politike.

No zakon je pod snažnim pritiskom automobilskog sektora i desnih političara, koji tvrde da prebrzo prisiljava industriju na prelazak na električna vozila. U Komisiji se vode intenzivne rasprave uoči objave revizije zakona 16. prosinca.

Među opcijama o kojima se pregovara je i to da se plug-in hibridima i “range extenderima” — vozilima koja koriste mali motor s unutarnjim izgaranjem za punjenje baterije — omogući produljeno prijelazno razdoblje od još pet godina, tvrde uključeni dužnosnici.

Neki dužnosnici protive se uključivanju plug-in hibrida, upozoravajući da su kineski proizvođači u toj tehnologiji već ispred europskih.