EU pojednostavljuje svoj najstroži zakon o umjetnoj inteligenciji: Što to znači za tvrtke i građane?

Zastupnici EU-a složili su se pojednostaviti Zakon o umjetnoj inteligenciji bloka. Pristalice ga nazivaju pragmatičnim rješenjem za smanjenje birokracije, dok kritičari vide ustupak velikim tehnološkim tvrtkama. Što se mijenja i što bi to moglo značiti za tvrtke i građane?

Kada je Zakon EU o umjetnoj inteligenciji stupio na snagu u kolovozu 2024., proglašen je najstrožim zakonom o umjetnoj inteligenciji na svijetu. Gotovo dvije godine kasnije, Europa je već pristala promijeniti ga.

Vlade EU-a i zastupnici Europskog parlamenta 7. svibnja postigli su dogovor o takozvanom “AI omnibusu”, paketu ciljanih amandmana s ciljem digitalnog pojednostavljenja. Cilj je smanjiti birokraciju i dati tvrtkama više prostora za djelovanje bez narušavanja temeljne logike zakona temeljene na riziku, prenosi Euronews.

Rezultat je preoblikovani pravilnik koji produžuje rokove i preoblikuje način provedbe najambicioznijeg digitalnog zakonodavstva EU-a.

Što se promijenilo?

Visokorizični sustavi umjetne inteligencije prema Prilogu 3. Zakona o umjetnoj inteligenciji, koji pokrivaju zapošljavanje, obrazovanje i zdravstveno osiguranje, sada se suočavaju s rokom za usklađivanje do 2. prosinca 2027., što je odgođeno s ljeta 2026. Umjetna inteligencija ugrađena u fizičke proizvode poput medicinskih uređaja ili industrijskih strojeva dobiva više vremena, a obveze su odgođene do kolovoza 2028.

Opseg onoga što se smatra “visokorizičnim” se suzio. Samo sustavi umjetne inteligencije čiji bi kvar stvorio stvarne zdravstvene ili sigurnosne rizike suočavaju se s najvećim obvezama.

Preklapanja s drugim zakonima EU-a su smanjena. Tamo gdje sektorsko zakonodavstvo regulira funkcije umjetne inteligencije u zrakoplovstvu, medicinskim uređajima ili financijskim uslugama, tvrtke se više neće suočavati s paralelnim procjenama u okviru oba režima.

Jedan od spornijih poteza: strojevi su u potpunosti izdvojeni iz Zakona o umjetnoj inteligenciji i sada su regulirani vlastitom sektorskom regulativom. Tvrtke poput Siemensa i ASML-a snažno su lobirale za promjenu. Za Sergeja Lagodinskog, zastupnika u Europskom parlamentu iz stranke Zelenih i jednog od ključnih glasova Parlamenta o digitalnoj regulaciji, to je znak upozorenja.

“Isključivanjem strojeva činimo prvi korak prema fragmentiranju regulacije umjetne inteligencije“, rekao je za Euronews.

Sporazum također dodaje jednu značajnu novu zabranu: zabranu alata umjetne inteligencije koji generiraju seksualno eksplicitne slike bez pristanka, uključujući deepfakeove, koja stupa na snagu 2. prosinca, čime se zatvara praznina koju postojeća pravila nisu uspjela riješiti.

Što to znači za tvrtke

Za tvrtke, paket nudi više vremena i manje papirologije. Mala i srednja poduzeća imaju koristi od pojednostavljene tehničke dokumentacije, produženih rokova i šireg pristupa regulatornim okruženjima gdje se sustavi umjetne inteligencije mogu testirati prema privremeno ublaženim pravilima.

Promjene su proporcionalne po svojoj prirodi: mala tvrtka koja koristi standardni chatbot suočava se s puno manje problema nego tvrtka koja prodaje visokorizičnu umjetnu inteligenciju za odluke o zapošljavanju. No, usklađenost i dalje donosi stvarne troškove, a kazne ostaju na stolu za one koji ne uspiju.

Lagodinsky je rekao da može živjeti s ukupnim ishodom. “Konačni sporazum je nešto s čime možemo biti zadovoljni. Ne pripadam onima koji kažu da je ovo katastrofa.” Ali je ukazao na ograničenja ovakve vrste zakonodavstva. “Ne možemo stalno ponovno otvarati zakonodavni proces i pokušavati ići prečacima. Postoji proces koji je dulji i integritet tog procesa ne bi se trebao dovoditi u pitanje.”

Glavni izazov

Ispod tehničkih prilagodbi krije se teže pitanje: može li bilo koji zakon pratiti umjetnu inteligenciju?

“Zabrinut sam što su naši zakonodavni procesi puno sporiji od brzog tempa inovacija“, rekao je Lagodinsky, pozivajući Ured EU-a za umjetnu inteligenciju i Komisiju da djeluju kao regulatori posredno, popunjavajući praznine smjernicama, kodeksima ponašanja i provedbenim mjerama brže nego što to dopuštaju puni zakonodavni ciklusi.

Povjerenstvo je ponekad vrlo bojažljivo ili sporo ili kasno djeluje, i zato je još važnije da povjerenstvo i Ured za umjetnu inteligenciju shvate svoje odgovornosti još ozbiljnije.“

Zakon o umjetnoj inteligenciji ostaje, čak i nakon ovih promjena, najopsežniji zakon o umjetnoj inteligenciji na svijetu. Njegov okvir temeljen na riziku je netaknut. Ali dogovor postavlja presedan: pravilnik se može ponovno otvoriti. Sljedeći test je hoće li Ured za umjetnu inteligenciju i države članice provoditi ono što je preostalo ili će odgode i izuzeća tiho umanjiti ambicije zakona.

Očekuje se formalno odobrenje vlada EU-a i Europskog parlamenta u nadolazećim mjesecima.