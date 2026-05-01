Europska komisija: Moguće nestašice mlaznoga goriva u lipnju

Europska unija trebala bi se pripremati za moguće nestašice mlaznog goriva ako se sadašnja situacija na Bliskom istoku nastavi do kraja svibnja, objavila je u četvrtak Europska komisija.

U četvrtak su održani sastanci Koordinacijske skupine za naftu i radne skupine za sigurnost energetske unije, na kojima su se okupili stručnjaci Europske komisije, predstavnici industrije, država članica, Međunarodne agencije za energiju i NATO-a. Razgovarali su o sigurnosti opskrbe naftom i plinom u Europi dok se sukob na Bliskom istoku približava 10. tjednu.

“Što se tiče sirove nafte i naftnih derivata, mlazna goriva ostaju ključna briga. Dok tržište upravlja pritiscima na opskrbu, komercijalne zalihe se smanjuju zbog dugotrajnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Koordinacijska skupina za naftu i radna skupina za sigurnost energetske unije naglasili su da bi se EU trebao početi pripremati za potencijalne posljedice ako se situacija nastavi nakon svibnja”, priopćila je Komisija.

Navodi se da trenutačno u EU-u nema nestašice goriva, da je situacija s opskrbom plina uglavnom nepromijenjena i da se već započelo s punjenjem skladišta.

U slučaju potrebe mogu se pustiti u promet zalihe nafte i plina, a stručnjaci upozoravaju da u tom slučaju države članice trebaju djelovati koordinirano, usklađivati mjere na strani potražnje kako bi se postigli učinkoviti rezultati.