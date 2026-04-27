Rusiji problem proizvesti i servisirati dovoljno zrakoplova. Do 2030. godine trebaju ih još 644

Ruska flota trebat će do 2030. godine još 644 putnička zrakoplova, rekao je ministar transporta Andrej Nikitin na forumu “Inovacije. Tehnologije. Proizvodnja” u Ribinsku, prema izvješću ruske novinske agencije TASS.

Prijevoznicima će biti potrebna četiri zrakoplova dugog doleta, 332 zrakoplova srednjeg doleta, 98 zrakoplova kratkog dolega i 210 zrakoplova za regionalne i lokalne linije, precizirao je ministar.

Ruska zrakoplovna flota trenutno broji 1.089 aviona, od čega je njih 680 kupljeno od stranih proizvođača, a 391 stigao je iz domaćih pogona.

Najveći ruski avioprijevoznik Aeroflot, u većinskom vlasništvu države, naručio je 18 uskotrupnih putničkih zrakoplova MC‑21 od kompanije Yakovlev Corporation, ogranka grupe United Aircraft Corporation u većinskom vlasništvu državnog zrakoplovnog diva Rosteca.

Trenutno Aeroflot pregovara o kupnji još 182 aviona za svoju flotu, napominje TASS.

Avioprijevoznik S7 Airlines, treći po veličini u Rusiji, dogovara pak kupnju 100 uskotrupnih zrakoplova Tu‑214, koji je projektirala kompanija Tupolev, također u sastavu United Aircraft Corporationa, a proizvode ga ruske kompanije Aviastar‑SP i KAPO.

“Svjedočimo ogromnoj potražnji za zrakoplovima domaće proizvodnje (…) Moramo graditi zrakoplove, ali moramo ih i servisirati i popravljati sve redom, a to je velik izazov”, rekao je ruski ministar na forumu.

Zrakoplovi ruske proizvodnje moraju biti konkurentni i na svjetskom tržištu, naglasio je ministar, dodavši da se proizvođači, uz domaće tržište, moraju okrenuti i izvozu.

Avioni sovjetske proizvodnje nekoć su bili iznimno popularni u svijetu i ruski proizvođači trebali bi također postaviti takav ambiciozni cilj, dodao je Nikitin.