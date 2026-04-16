Europa ima zalihe avionskog goriva za samo šest tjedana, potom slijedi masovno otkazivanje letova

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju upozorava da bi nestašica goriva mogla prvo pogoditi zračni promet i dovesti do otkazivanja letova diljem Europe.

Europa bi se uskoro mogla suočiti s ozbiljnim poremećajima u zračnom prometu jer postojeće zalihe avionskog goriva pokrivaju tek oko šest tjedana, upozorava izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol u intervjuu za Associated Press.

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca uslijed sukoba s Iranom već je proizvelo ono što Birol opisuje kao najveću energetsku krizu do sada. Ako opskrba naftom ostane ograničena, prvi konkretni znakovi krize mogli bi biti otkazivanja letova diljem Europe.

Učinak se, međutim, ne zaustavlja na zrakoplovnom sektoru. Birol upozorava na širi pritisak na cijene energenata, uključujući benzin, plin i električnu energiju, pri čemu će pojedine regije biti pogođene snažnije od drugih. Najizloženije su azijske ekonomije koje se oslanjaju na uvoz energije s Bliskog istoka, dok bi se učinci potom postupno prelili na Europu i Ameriku.

U pozadini krize nalazi se eskalacija geopolitičkih napetosti: SAD blokira iranske luke, dok je Iran dodatno ograničio promet kroz Hormuški tjesnac postavljanjem mina. Time su ozbiljno narušeni globalni tokovi nafte i derivata, a brzina normalizacije opskrbe postaje ključna za stabilizaciju tržišta.

Ako se situacija ne smiri u kratkom roku, poremećaji bi se mogli produbiti, a zračni promet mogao bi biti među prvim sektorima koji će osjetiti izravne operativne posljedice.