Kineska kompanija naručila 101 europski zrakoplov u poslu vrijednom 15,8 milijardi dolara

Kineska aviokompanija China Eastern Airlines objavila je u srijedu da je potpisala ugovor vrijedan 15,8 milijardi dolara za nabavu 101 zrakoplova iz Airbusove obitelji A320neo. Isporuke su planirane između 2028. i 2032. godine, navodi se u priopćenju dostavljenom burzi u Šangaju.

China Eastern Airlines, sa sjedištem u Šangaju i u većinskom vlasništvu kineske države, jedna je od tri najveće zrakoplovne kompanije u zemlji, ključnom tržištu za Airbus i jednom od najvažnijih bojišta u konkurenciji s Boeingom.

Narudžba obuhvaća modele A320neo, A321neo i A321XLR iz iste obitelji zrakoplova. Raspored isporuka može se prilagoditi ovisno o okolnostima, uz obostrani dogovor dviju strana, stoji u priopćenju.

Airbus je vodeći europski proizvođač zrakoplova i jedan od ključnih industrijskih igrača kontinenta. Ima snažnu političku i ekonomsku važnost jer predstavlja zajednički projekt više europskih država (Francuske, Njemačke, Španjolske) te je jedan od najvećih izvoznika visoke tehnologije iz Europe.