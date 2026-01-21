Kineski humanoidni roboti radit će Airbusove avione

Francuski Airbus naručio je kineske humanoidne robote koje će koristiti u proizvodnji zrakoplova. Riječ je o testnoj fazi – broj i cijena robota nisu objavljeni.

Tek nekoliko dana nakon što je u Hrvatskoj predstavljen humanoidni robot uvezen iz Kine, francuski Airbus naručio je humanoidne robote koji će se koristiti u proizvodnji zrakoplova. Njihov proizvođač je kineski UBTech osnovan 2012. godine.

Airbus je već kupio najnovijeg UBTechovog industrijskog humanoidnog robota Walker S2, navela je kineska tvrtka. Riječ je o robotu visine 176 centimetara i težine 70 kilograma koji može komunicirati korištenjem LLM modela.

Texas Instruments već koristi humanoidne robote

UBTech je naveo kako se nadaju da će surađivati s koncernom u proširivanju primjene humanoidnih robota u proizvodnji zrakoplova u budućnosti.

Najveći proizvođač zrakoplova u svijetu objavio je da je suradnja s UBTechom u početnoj fazi testiranja koncepta. Cijena i količina robota koje je Airbus nabavio nisu objavljeni.

Partnerstvo UBTecha i Airbusa nadovezuje se na prošlogodišnji ugovor kineske tvrtke s američkim proizvođačem poluvodiča Texas Instrumentsom.

U 2025. godini ukupna vrijednost narudžbi humanoidnih robota premašila je 1,4 milijarde juana (200 milijuna dolara), naveli su u UBTechu.

U ovoj godini kapaciteti tvrtke trebali bi omogućiti proizvodnju više od 10 tisuća industrijskih humanoidnih robota.