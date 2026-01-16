Ovo je prvi humanoidni robot u Hrvatskoj. U Pakrac će doći još 12 različitih modela

Humanoidni roboti mogli bi postati popularni u bliskoj budućnosti, a čini se da ih je najozbiljnije doživio Grad Pakrac. U njemu je podružnica slovenske tvrtke koja je u Zagrebu predstavila roboticu Tonku, model kineskog robota koji su nadogradili. Osim toga, Pakrac uskoro planira nabaviti robote vrijedne dva milijuna eura i pokrenuti edukaciju.

Hrvatska podružnica slovenske tvrtke Vandri robotics organizirala je jučer predstavljanje humanoidne robotice Tonke na više lokacija u Zagrebu. Tonka je robotica kineske tvrtke Unitree, koju je Vandri Robotics dodatno opremio rješenjima za govor i senzorima, dok trenutačno rade na autonomnom hodanju. Ono je trenutačno moguće u testnim okruženjima, dok se u primjerice Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER u kojem je održano jedno od predstavljanja njome upravljalo putem upravljača.

Humanoidnim robotima planira se rast popularnosti, a njihovo korištenje sada je tek u začecima. Zbog toga ni regulativa još nije razvijena, no predviđa se da će se ona razviti s vremenom, baš kao što je bio slučaj s dronovima.

Skora primjena u opatijskom hotelu

Okupljeni su mogli vidjeti kako 55 kilograma i 140 centimetara teška robotica samostalno i relativno vješto hoda. Nije bilo demonstracije podizanja predmeta, no predstavnici Vandri roboticsa rekli su kako je najveći problem hvatanje mekanih materijala koji još često iskliznu iz ruke.

Primjena Tonke može biti različita, a s lancem Liburnia Riviera hoteli dogovoreno je njezino probno korištenje na recepciji neimenovanog opatijskog hotela, što je jedan od scenarija korištenja robotice. Cijena osnovnog modela iznosi 20.000 eura, a uz trenutačne opcije i opremu 55.000 eura.

Poslovni model planira različite načine i modele njezinog korištenja, što uključuje i kratkotrajne posudbe radi promocija na raznim sajmovima i slično. Takvo trosatno korištenje uz dva člana ekipe i prethodnu pripremu košta 600 do 700 eura.

EU sredstva za modernizaciju tvrtki i plaćenu edukaciju

Tonka će u budućnosti dobiti i “bratića”, drugi model iste tvrke koji će biti visok 180 centimetara.

Hrvatskim tvrtkama trenutačno je na raspolaganju kredit za modernizaciju proizvodnje koji uz 50 posto bespovratnih sredstava nudi drugih 50 posto na otplatu.

Grad Pakrac u kojem se nalazi i hrvatska podružnica Vandri robotics zahvaljujući EU sufinanciranju za svoj poduzetnički centar planira nabaviti ukupno 15 do 20 različitih robota. Bude li sve po planu, ta nabava će uključivati i 13 različitih modela humanoidnih robota trenutačno dostupnih na tržištu. Cijena pojedinačnog modela iznosi i do 250 tisuća eura, a ukupna vrijednost svih robota trebala bi iznositi dva milijuna.

Planiraju i edukaciju za oko 25 polaznika koju će podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prijave će krenuti po završetku uređenja objekta i nakon nabave robota, a program bi vjerojatno započeo u rujnu uz ponavljanje nakon dvije godine. Zainteresiranima nudi izvrsne uvjete – tijekom šest edukacije primat će minimalnu hrvatsku plaću.

Robotica Tonka i Tadej Slapnik (desno) iz tvrtke Vandri Robotics sa suradnicima; Foto: Forbes Hrvatska