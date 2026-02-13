Europska povjerenica Albuquerque posjetila Zagrebačku burzu

Europska povjerenica za financijske usluge i Uniju štednje i ulaganja Maria Luís Albuquerque sastala se u četvrtak s vodstvom Zagrebačke burze (ZSE), a tom prilikom je istaknuta važnost razvoja tržišta kapitala te regionalne integracije, priopćila je Zagrebačka burza.

Albuquerque, čiji resor u Europskoj komisiji uključuje mobilizaciju financiranja za zelenu i digitalnu tranziciju EU-a te poboljšanje pristupa financiranju za građane i poduzeća, sastala se s predsjednicom Uprave ZSE-a Ivanom Gažić, članom Uprave Tomislavom Gračanom te predsjednikom Nadzornog odbora Matkom Maravićem, a na sastanku je naglašena važnost razvoja tržišta kapitala, regionalne integracije i unapređenja investicijskih prilika diljem Europske unije.

Povjerenica je naglasila ključnu ulogu učinkovitih i funkcionalnih tržišta kapitala u poticanju gospodarskog rasta, financijske stabilnosti i prekograničnih ulaganja. Pritom je apostrofirala šire ciljeve strategije Europske unije za štednju i ulaganja, usmjerene na smanjenje fragmentacije tržišta te kreiranje prilika za ulagatelje i izdavatelje.

Kako se navodi u priopćenju, posjet je održan u kontekstu aktualnih regionalnih inicijativa za produbljivanje suradnje među burzama i širenje sudjelovanja ulagatelja. Zagrebačka burza jedna je od regionalnih predvodnica napora za povećanje likvidnosti i povezanosti tržišta u srednjoj i jugoistočnoj Europi, uključujući projekte regionalne integracije koji povezuju više nacionalnih burzi, istaknuto je.

Vodstvo ZSE-a istaknulo je napredak ostvaren posljednjih godina, uključujući povećanu trgovinsku aktivnost, rast interesa domaćih i međunarodnih ulagatelja te sve veći broj društava koja prikupljaju kapital putem tržišta. Također je naglašeno da razvoj tržišta kapitala počiva na kontinuiranoj edukaciji, a u tom je kontekstu Akademija Zagrebačke burze istaknuta kao ključna platforma za unapređenje financijske pismenosti građana, ulagatelja, poduzetnika i mladih.

“Ovaj posjet potvrđuje zajedničku predanost Europske komisije i hrvatske financijske zajednice razvoju transparentnih, konkurentnih i integriranih tržišta kapitala koja osnažuju ulagatelje i podupiru europske i domaće gospodarske ciljeve”, zaključuje se u priopćenju.

Albuquerque je i danas u radnom posjetu Hrvatskoj, a osim s predstavnicima ZSE-a, sastat će se i s predstavnicima Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske gospodarske komore. Planira i bilateralni sastanak s ministrom financija i potpredsjednikom Vlade Tomislavom Ćorićem, a razgovarat će i s hrvatskim gospodarstvenicima te predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske udruge banaka, predstavnicima mirovinskih fondova, sindikata i socijalnim partnerima, najavilo je hrvatsko predstavništvo Komisije.

Portfelj povjerenice usmjeren je na izgradnju snažne europske unije štednje i ulaganja koja će povezati bankarstvo i tržišta kapitala te mobilizirati privatnu štednju za potporu strateškim prioritetima Europske unije. Naglasak je i na smanjenju rascjepkanosti tržišta, olakšavanju financiranja poduzeća i start-upova te privlačenju privatnih ulaganja, uz istodobno jačanje održivog financiranja, financijske stabilnosti i bankovne unije. Prioriteti portfelja uključuju i snažnu zaštitu potrošača, razvoj digitalnih financija, učinkovitu borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te jačanje strateškog pristupa sankcijama radi veće otpornosti Unije.