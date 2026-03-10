Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta

Dobit Volkswagen grupe pala je za gotovo polovicu u 2025. Trgovinski sukobi, poteškoće u Kini i promjena strategije Porschea utjecale su na poslovanje najvećeg europskog proizvođača automobila.

Volkswagen grupa imala je tešku godinu u pogledu dobiti i planira ukinuti 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj do 2030., što je dramatično smanjenje troškova nakon što je neto dobit pala za 44% na 6,9 milijardi eura u 2025. To je najgori rezultat proizvođača automobila od skandala s emisijama dizelskih motora prije gotovo deset godina.

Objava, koju je u utorak u Wolfsburgu dao glavni izvršni direktor Oliver Blume, ide daleko iznad smanjenja od 35.000 radnih mjesta koje je grupa već dogovorila sa sindikatima krajem 2024. godine.

Prihod je stagnirao na oko 322 milijarde eura, dok se operativna dobit gotovo prepolovila na oko 8,9 milijardi eura, prema podacima najvećeg europskog proizvođača automobila.

Glavni financijski direktor Arno Antlit naveo je izazovno okruženje zbog geopolitičkih napetosti, novih trgovinskih barijera i jake konkurencije, posebno iz Kine, prenosi Euronews.

Dionice Volkswagena porasle su u utorak ujutro u Frankfurtu za gotovo 3,7%, potaknute širim rastom tržišta koji je uslijedio nakon komentara Donalda Trumpa o sankcijama Iranu i mogućem završetku sukoba.

Problemi u Kini i SAD-u

Iako je prodaja Volkswagena rasla u Europi, to nije bilo dovoljno da nadoknadi padove u Kini i Sjevernoj Americi. Grupa je u 2025. godini isporučila oko 8,98 milijuna vozila diljem svijeta, što je smanjenje od 0,5%.

Trumpove carine posebno su teško pogodile američko tržište Volkswagenovih automobila, dok su promjene propisa o zaštiti okoliša i ukidanje državnih subvencija smanjili potražnju za električnim vozilima, vršeći pritisak na planirane projekte, uključujući novu tvornicu električnih pick-up kamioneta pod markom Scout.

Pritisak je jednako prisutan u Kini, dugo vremena najvažnijem rastućem tržištu Volkswagena, gdje lokalni proizvođači, uključujući BYD, Geely i Nio, smanjuju tehnološki jaz i osvajaju tržište.

Kao odgovor, Volkswagen udvostručuje strategiju “u Kini za Kinu” s lokalnim razvojem i lokalnim lancima opskrbe, što analitičari smatraju ključnima za dugoročne izglede grupe.

Porsche je pretrpio nagli pad prodaje u Kini. Nakon što je dugo davao prioritet električnim vozilima, sada se vraća modelima s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Napuhane plaće i bonusi?

Operativna dobit pala je s oko 5,3 milijarde eura u 2024. na samo 90 milijuna eura prošle godine.

Međutim, pad zarade nije utjecao na plaće rukovoditelja. Unatoč najgorim rezultatima grupe u gotovo desetljeću, članovi izvršnog odbora Volkswagena ponovno primaju bonuse u milijunima, nakon što je tvrtki nakon ulaganja i tekućih troškova ostalo 6,4 milijarde eura.

Prema izvješćima medija, ukupne isplate bonusa upravi iznosile su oko 13,6 milijuna eura.

Glavni izvršni direktor Oliver Blume primio je ukupnu naknadu od oko 7,4 milijuna eura, nešto manje nego prethodne godine, dijelom zbog dobrovoljnog odricanja od plaće.

Predstavnici zaposlenika sada zahtijevaju da i radna snaga sudjeluje u snažnom novčanom toku, a u tijeku su razgovori o mogućim posebnim isplatama.

Unatoč slabim godišnjim rezultatima, Grupa je u posljednje vrijeme nešto stabilnija.

U posljednjem tromjesečju poslovanje se razvijalo bolje nego prije. Volkswagen je prethodno izvijestio o gubitku većem od milijardu eura u trećem tromjesečju zbog posebnih troškova u Porscheu.

Grupa sada očekuje ponovno poboljšanje profitabilnosti u 2026. Očekuje se da će operativna marža porasti na između 4,0 i 5,5%, nakon što je pala na 2,8% u 2025.