Europski tekstilci podižu uzbunu u Bruxellesu. “Ako to ne zaustavite, propast ćemo”

Oko 20 udruženja iz industrije pozvalo je Europsku uniju da odmah poduzme mjere kako bi obuzdala rast paketa iz jeftinih internetskih prodajnih platformi poput Sheina, Alibabe ili Temua.

Vodeća udruženja poslodavaca europske tekstilne industrije pozvali su Bruxelles da brzo djeluje i uvede mjere za usporavanje širenja brze mode (fast fashion) u Europskoj uniji.

“U pitanju je budućnost sektora koji zapošljava 1,3 milijuna ljudi i obuhvaća 200.000 tvrtki s prometom od 170 milijardi eura,” rekao je Mario Jorge Machado, predsjednik Europskog konfederacije tekstila i odjeće (Eurotex).

Godine 2024. u EU je svakodnevno ulazilo 12 milijuna malih paketa, dvostruko više nego 2023. i trostruko više nego 2022. Prema riječima europskog povjerenika za trgovinu Maroša Šefčoviča, 96 posto njih dolazilo je iz Kine, zahvaljujući prodaji putem Sheina, Alibabe ili Temua. Taj priljev ne pokazuje znakove usporavanja.

Od početka 2025. broj malih paketa uvezenih u Europu porastao je 20 posto, rekao je Pierre-François Le Louët, supredsjednik Francuske unije proizvođača mode i odjeće (UFIMH). Procijenio je da su internetske prodajne platforme pojačale aktivnost u Europi nakon mjera koje je Washington uveo protiv njih, i to tako što “u Europu šalju ono što su prije slali u Sjedinjene Države”, piše Le Monde. Naime, američka administracija je 29. kolovoza ukinula je izuzeće od carina koje se primjenjivalo na male poštanske pošiljke (robe vrijednosti do 800 dolara, odnosno 686 eura).

Potrebne su hitne mjere

U Europi, “ultra-brza moda ne može postati norma”, tvrdi 20 europskih tekstilnih i odjevnih udruženja u zajedničkom priopćenju. Prema njima, potreban je hitan europski odgovor.

“Predugo se postavljaju pitanja i prepoznaje problem. Mjere se moraju brzo provesti jer je ugrožen cijeli ekosustav tekstila i odjeće u Europi”, rekao je Le Louët.

Samostalna savjetnica u Sektoru za industriju i održivi razvoj HGK Jagoda Divić kaže kako ultrabrza moda danas čini oko pet posto prodaje, od čega 20 posto na internetu te pogoršava ekološke, ekonomske i društvene neravnoteže. “Također generira prekomjernu proizvodnju odjeće s izuzetno kratkim vijekom trajanja, vrši nepodnošljiv pritisak na europska poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća, koja se trude ispuniti visoke ekološke, etičke i društvene standarde”, ističe Jagoda Divić i dodaje da se ultrabrza moda temelji se na ekonomskom modelu koji je u suprotnosti s pravilima koja su na snazi ​​u EU.

“Između ostalog, prijevare s PDV-om, kršenje prava intelektualnog vlasništva i obmanjujuće tvrdnje ponavljaju se ultrabrzim putem, potičući nepoštenu konkurenciju unutar jedinstvenog tržišta, stavljajući u nepovoljan položaj poduzeća koja slijede visoke socijalne i ekološke standarde EU-a”, objašnjava Jagoda Divić i dodaje da tekstilna i odjevna industrija u Hrvatskoj, slično kao i u Europskoj uniji, ne pokazuje indikatore oporavka, osobito odjevna industrija koja se temelji na velikom udjelu lohn posla te i dalje bilježi pad broja zaposlenih i pad broja narudžbi.

EU je već najavila da razmatra niz reformi kojima želi stati na kraj stranim platformama specijaliziranim za izravni uvoz jeftine odjeće, obuće i potrošačke robe. Bruxelles je predložio ubrzano ukidanje izuzeća od carinskih davanja za pakete vrijedne manje od 150 eura koji ulaze u EU.

“Dva eura je smiješno”

U veljači je Komisija pozvala 27 država članica da što prije usvoje reformu carinske unije, predstavljenu 2023., a kojom bi se ojačala učinkovitost graničnih kontrola u EU. Taj zakon uključivao je, među ostalim mjerama, i ukidanje oslobođenja od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura. Bruxelles je predložio da se početni rok pomakne na 2026., umjesto na 2028. Europska komisija također želi kroz taj zakon nametnuti i “naknade za obradu” kako bi se financirali carinski pregledi na granicama. One su u svibnju 2025. određene na dva eura, no o toj će se brojci još pregovarati s državama članicama i Europskim parlamentom.

“Dva eura je smiješno. Svaki bi paket trebao biti oporezovan s 20 eura”, tvrde Le Louët i Machado.

Predstavnici tekstilne industrije nadaju se i da će njihovi konkurenti biti podvrgnuti PDV-u. U zajedničkom priopćenju ističu kako su utaja PDV-a, kršenje prava intelektualnog vlasništva i obmanjujuće tvrdnje, stalni problemi u sektoru ultra-brze mode, koji potiču nelojalnu konkurenciju na jedinstvenom tržištu i dovode u nepovoljan položaj tvrtke koje poštuju visoke društvene i ekološke standarde EU-a.

Prema riječima predsjednika Euratexa, “toj nelojalnoj konkurenciji mora se stati na kraj”.