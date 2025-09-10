Evo koliko su u svijetu rasli turistički dolasci u prvoj polovici 2025. godine i koje regije su najposjećenije

U svijetu je u prvoj polovici 2025. putovalo 690 milijuna turista, što je 33 milijuna ili pet posto više nego u istom razdoblju 2024., a unatoč globalnim neizvjesnostima očekuje se nastavak potražnje za putovanjima te da će godina i završiti s do pet posto više dolazaka turista, objavili su iz organizacije UN Tourism.

Izvijestivši o novim podacima iz svog Svjetskog turističkog barometra, UN-ova agencija za turizam UN Tourism ističe da je prva polovica 2025. donijela rast dolazaka stranih turista i prihoda u većini destinacija u svijetu, ali i da su rezultati različiti među regijama i podregijama.

Glavni tajnik UN Tourisma Zurab Pololikashvili te (prve) podatke komentira “snažnim zamahom turizma u svijetu unatoč globalnim izazovima” te da je “rastući broj dolazaka i prihoda u većini destinacija svijeta veliki doprinos lokalnim gospodarstvima, radnim mjestima i životnom standardu, ali i poziv na odgovornost i suradnju s lokalnim dionicima da se osigura održivost turizma”.

Europa i dalje najposjećenija regija u svijetu

Europa je i dalje najposjećenija regija u svijetu u koju je došlo gotovo 50 posto svih turista u prvoj polovici 2025. ili gotovo 340 milijuna, što je četiri posto više nego u istim mjesecima 2024. i sedam posto više nego u predpandemijskoj 2019.

Podregije sjeverna, zapadna i južna mediteranska Europa primile su tri posto više turista, a srednja i istočna Europa devet posto više, no još su za oko 11 posto ispod razina iz 2019..

Afrika je u postocima zabilježila najsnažnije rezultate, s 12 posto više međunarodnih dolazaka turista u odnosu na prvu polovicu 2024., pri čemu su i njezine podregije sjeverna i subsaharska Afrika primile 14 odnosno 11 posto više turista.

Rast međunarodnih turističkih dolazaka od tri posto ostvaren je i u “Amerikama”, ali s “mješovitim” rezultatima u njihovim podregijama – južna Amerika nastavila je rast s 14 posto više turista koji su je posjetili, dok ih je u srednjoj Americi došlo dva posto više, a u sjevernu isto kao u lanjskoj prvoj polovici godine, čemu su pridonijeli “mali padovi” dolazaka turista u SAD, Kanadu i na Karibe.

I u regiju Bliskog istoka u prvoj polovici 2025. došlo je četiri posto manje turista nego u isto vrijeme 2024., što je slabiji rezultat nego u zadnje dvije godine kada su snažno rasli, no i time za 29 posto premašuje razinu međunarodnih dolazaka turista iz istog razdoblja 2019.

Azijsko-pacifička regija još se nastavlja oporavljati od “pandemijskih padova”, posebice sjeveroistočna Azija koja za oko osam posto zaostaje za brojem dolazaka turista u prvoj polovici 2018.

Po snažnim rezultatima UN Tourism ističe nekoliko velikih destinacija koje su u prvoj polovici 2025. u odnosu na 2024. zabilježile veliki rast dolazaka turista, poput Japana i Vijetnama s rastom od po 21 posto, Republike Koreje s 15 posto, Maroka s 19 posto, Maleziju i Indoneziju s po devet posto te Meksiko, Nizozemsku i Hong Kong s po sedam posto više dolazaka turista.

Najpopularnije svjetske destinacije i dalje su bile Francuska i Španjolska, u kojima su međunarodni dolasci turista porasli za po pet posto.

Velik rast prihoda u glavnim svjetskim destinacijama

Porast dolazaka međunarodnih turista donio je do lipnja 2025., kako kažu iz UN Tourisma, i velike poraste prihoda u glavnim destinacijama – u Japanu za 18 posto, Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) za 13 posto (podaci su do ožujka 2025.), u Francuskoj za devet posto, a u Španjolskoj i Turskoj za po osam posto.

Među turistima u svijetu najviše su pak potrošnju povećali Kinezi, za 16 posto (do ožujka 2025.), Španjolci također za 16 posto, iz UK-a za 15 posto, Singapura za 10 posto i Republike Koreje za osam posto.

Visoki troškovi prijevoza i smještaja te geopolitika najveći rizici

Iz UN Tourisma podsjećaju da su u 2024. prihodi od međunarodnog turizma porasli 11 posto u odnosu na 2023., na rekordnih više od 1,7 milijardi američkih dolara, što je bilo i 14 posto više nego 2019.

Za 2025. upozoravaju da je njihovo rujansko istraživanje (u 2025.) među turističkim stručnjacima ukazalo na razne ekonomske rizike za nastavak rasta i razvoja turizma u svijetu, među kojima su među najvažnijima visoki troškovi prijevoza i smještaja.

Stručnjaci stoga poručuju da će turisti i dalje tražiti “vrijednost za novac”, putovati bliže domu i kraće te trošiti manje kao odgovor na povišene cijene.

Rizici i neizvjesnost dolaze za turizam i iz sve većih geopolitičkih napetosti i sukoba u svijetu, što negativno utječe na povjerenje u putovanja, kao i povećanje trgovinskih tarifa.

Ipak, najnoviji indeks povjerenja u turizam UN-a pokazuje i blagi porast razine povjerenja za posljednja četiri mjeseca 2025., te oko 50 posto stručnjaka smatra da će ti mjeseci biti bolji od istih u 2024., njih 33 posto da će biti slični, a 16 posto da će biti lošiji.