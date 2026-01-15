Finax prikupio 8,4 milijuna eura i najavljuje širenje na zapadnu Europu

Digitalna investicijska platforma Finax, jedan od najbrže rastućih upravitelja imovine u regiji srednje i istočne Europe (CEE), uspješno je zaključila svoje prvo javno izdanje dionica, prikupivši 8,4 milijuna eura kapitala od malih ulagatelja.

Time je vrijednost kompanije dosegnula 93,4 milijuna eura, a prikupljena sredstva bit će usmjerena u daljnji rast na postojećim tržištima, uključujući Hrvatsku, te u širenje na zapadnoeuropska tržišta s fokusom na paneuropski mirovinski proizvod (PEPP).

Jedan od ključnih ciljeva Europske unije jest zadržati veći dio kapitala unutar europskog gospodarstva, umjesto njegova odlijevanja prema Sjedinjenim Američkim Državama. Europske tvrtke relativno rijetko prikupljaju kapital putem javnih izdanja dionica – čak 70 % njih oslanja se na bankovne kredite kao primarni izvor financiranja. Za usporedbu, u SAD-u čak 77 % kompanija financira svoj rast putem tržišta kapitala.

Ovaj strateški cilj EU već slijede europske kompanije, a među najnovijima je i Finax. Tvrtka je upravo uspješno zaključila svoje prvo javno izdanje dionica, prikupivši 8,4 milijuna eura. Dionice su bile ponuđene po cijeni od 108,85 eura, čime je post-money valuacija tvrtke dosegnula 93,4 milijuna eura, temeljem snažnog interesa malih ulagatelja.

Stanovnici Europe trenutačno godišnje ulažu oko 300 milijardi eura izvan EU, ponajprije u SAD. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je Europski parlament usvojio rezoluciju o ulaganjima, konkurentnosti i uspostavi Unije štednje i ulaganja, temeljenu na tzv. Draghijevom izvješću. Cilj ove inicijative jest aktivirati štednju europskih kućanstava, koja u velikoj mjeri stoji neiskorištena na tekućim računima, i usmjeriti je prema produktivnim ulaganjima.

Strateška odluka za novu fazu razvoja

Finax je među rijetkim tvrtkama u CEE regiji koje su se odlučile za javno izdanje dionica kao način financiranja rasta, umjesto oslanjanja na tradicionalne bankovne izvore. Ova strateška odluka označava novu fazu razvoja kompanije i njezin najveći iskorak od osnutka. Kroz javnu ponudu Finax je privukao višemilijunski kapital malih ulagatelja.

“Finax želi biti europski igrač, tehnološki lider, pouzdan partner, inovator, mirovinska kompanija i najuspješnija digitalna platforma za izgradnju imovine u Europi. Već danas smo međunarodna tvrtka. Zahvaljujući javnoj ponudi prikupili smo 8,4 milijuna eura koji će nam omogućiti ubrzanje rasta. Potražnja je nadmašila naša očekivanja, a uspjeh ponude potvrda je povjerenja naših klijenata, na čemu smo iznimno zahvalni“, izjavio je Juraj Hrbatý, izvršni direktor Finaxa.

Poput Europske komisije, Finax budućnost vidi u jačanju gospodarstva kroz financiranje perspektivnih poduzeća putem tržišta kapitala. Tvrtka planira vlastito izlistavanje na burzi u razdoblju od tri do pet godina, a razvoj tržišta kapitala dodatno bi trebao potaknuti i nadolazeći tzv. 28. regulatorni režim EU, usmjeren na olakšavanje prekograničnih ulaganja i bolji pristup kapitalu, osobito za mala i srednja poduzeća.

Razvoj paneuropskog mirovinskog proizvoda

Prikupljena sredstva Finax će iskoristiti za daljnje jačanje prisutnosti na postojećim tržištima, uključujući Slovačku, Poljsku i Hrvatsku, kao i za ulazak na zapadnoeuropska tržišta poput Njemačke, Nizozemske, Španjolske, Italije i Francuske.

Poseban strateški fokus stavljen je na razvoj paneuropskog mirovinskog proizvoda (PEPP) te B2B partnerstava po modelu ulaganje kao usluga na razini cijele Europe. Finax već ima značajno iskustvo u tom segmentu, osobito na njemačkom tržištu, gdje ostvaruje i svoju najveću međunarodnu poslovnu prisutnost. Ulazak na zapadna tržišta dodatno podupire i nadolazeće europsko zakonodavstvo koje ima za cilj jačanje dopunske mirovinske štednje i povećanje atraktivnosti PEPP-a za građane.

Prema podacima Eurostata za 2023. godinu, u 11 zemalja Europske unije depoziti i gotovina čine najveći dio imovine kućanstava. Stanovnici Europe u tom obliku drže 31,01 % svoje ukupne imovine, dok je taj udio u SAD-u svega 12,1 %.

“Novac koji stoji u gotovini ili na depozitima ne stvara novu vrijednost. Kada se ulaže u poduzeća, potiče inovacije, otvara nova radna mjesta i povećava gospodarsku učinkovitost, što se dugoročno odražava i na rast realnih plaća“, zaključio je Juraj Hrbatý iz Finaxa.