Fiskalizirano 12,98 milijuna eRačuna, Porezna dala uputu u vezi ispravljanja eRačuna

Od početka godine pa sve do petka, 13. veljače Porezna uprava Ministarstva financija evidentirala je ukupno fiskaliziranih 12,98 milijuna eRačuna u sklopu Fiskalizacije 2.0, izvijestili su u petak iz Porezne uprave.

Pritom je 312.237 poreznih obveznika potvrdilo adresu za zaprimanje eRačuna, od čega 97.453 poreznih obveznika koristi besplatnu aplikaciju Mikroeračun Porezne uprave, a u razmjeni eRačuna sudjelovalo je 278.977 poreznih obveznika, naveli su iz PU.

Iz Porezne uprave u priopćenju daju i uputu poreznim obveznicima u vezi ispravka podataka na eRačunu. Tako navode da kada se ispravlja podatak na eRačunu koji ne utječe na poreznu osnovicu niti na iznos PDV-a, eRačun se može ponovno izdati pod istim brojem, uz obvezno navođenje podatka “indikator kopije računa”. Obveznici fiskalizacije eRačuna dužni su takav ispravljeni eRačun fiskalizirati odmah nakon slanja i zaprimanja.

Osvrću se i na pojam “isto razdoblje oporezivanja”, koji je propisan posebnim propisima o PDV-u a znači: od prvog do posljednjeg dana u mjesecu za mjesečne obveznike PDV-a i od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju za tromjesečne obveznike PDV-a. Odredbe članka 43. Zakona o fiskalizaciji odnose se na isto razdoblje oporezivanja (npr. mjesec) te se ne mogu prenositi na drugo razdoblje, neovisno o rokovima za podnošenje prijave PDV-a, napominju.

“Promjenama koje ne utječu na obračun poreza, a koje se mogu ispraviti ponovnim izdavanjem eRačuna uz navođenje ‘indikatora kopije računa’, smatraju se primjerice referenciranje na dokument, promjena podataka o plaćanju, operatera i slično pod uvjetom da nijedna od navedenih promjena ne utječe na poreznu osnovicu niti na iznos PDV-a. Naglašavamo da se mogućnost uz naznaku ‘indikator kopije računa’ propisana člankom 43. Zakona o fiskalizaciji ne može koristiti u svrhu klasične kopije računa”, pojašnjavaju u svojem priopćenju.