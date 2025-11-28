FOI najavio izgradnju nove zgrade vrijedne 20 milijuna eura

Varaždinskom FOI-ju odobrena je zamjena postojeće zgrade FOI 2 novom, vrijednom 20 milijuna eura. U novom Kampusu će se nalaziti obrazovna, ali i znanstvena infrastruktura.

Fakultet organizacije i informatike (FOI) s ponosom je objavio kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo odluku o financiranju projekta rušenja i izgradnja nove zgrade FOI 2. Sredstva su odobrena iz zajma svjetske banke u okviru projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT).

Time je napokon osiguran stabilan i dugoročni izvor financiranja za izgradnju modernog sveučilišnog kampusa na lokaciji Prilaz Fausta Vrančića u Varaždinu, ukupne procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova od 20 milijuna eura.

Što projekt uključuje?

Projekt uključuje rušenje postojeće zgrade FOI 2, izgradnju nove suvremene obrazovne infrastrukture Kampusa FOI-ja, uređenje okoliša te nabavu znanstvene i neznanstvene opreme. Novo zdanje omogućit će značajno unaprjeđenje uvjeta za rad više od 2500 studenata i zaposlenika FOI-ja, jačanje znanstveno- istraživačkih kapaciteta, razvoj inovacija, intenzivniju suradnju s gospodarstvom te daljnje pozicioniranje Fakulteta kao vodeće institucije u području digitalnih tehnologija i informacijskih znanosti. Dio Kampusa čini i Centar za predinkubaciju u pametnoj industriji čija je izgradnja započela i za koji su sredstva već osigurana iz ITU mehanizma.

U novom Kampusu će se nalaziti obrazovna, ali i znanstvena infrastruktura, koja će omogućiti još bolje znanstveno-istraživačke rezultate naših 17 istraživačkih laboratorija, kao i podizanje kvalitete i daljnju primjenu inovacija učenja i poučavanja, po kojima je FOI prepoznat, na našim studijima u području informacijskih znanosti, kao i ekonomike poduzetništva.

Dugogodišnji projekt čija je realizacija bila neizvjesna

Ovaj projekt je unatoč brojnim izazovima i neizvjesnostima sustavno pripreman i prilagođavan, a nova građevinska dozvola za novi revidirani projekt je izdana ove godine.

Koraci potrebni za realizaciju napravljeni su tijekom mandat više dekana i dekanica, a za projektiranje su bili zaduženi Tin Sven Franić i Vanja Rister. U mandatu aktualne Uprave FOI-ja, projekt je revidiran, pripremljena potrebna projektno tehnička dokumentacija te je dobivena nova građevinska dozvola.

„FOI ni u jednom trenutku nije odustao od ideje stvaranja modernog kampusa koji će studentima i zaposlenicima pružiti uvjete kakve zaslužuje suvremena institucija u području digitalnih tehnologija. Nova zgrada FOI-ja nije samo infrastrukturni projekt – ona je ulaganje u budućnost, razvoj regije i jačanje hrvatske znanstvene i obrazovne zajednice. Zahvaljujem prije svega Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Sveučilištu u Zagrebu, Varaždinskoj županiji, Gradu Varaždinu i svim suradnicima koji su godinama pružali podršku ovom projektu. U sljedećim mjesecima slijedi završno prikupljanje cjelokupne projektne dokumentacije, a cilj je da se u prvoj polovici sljedeće godine potpiše Sporazum o dodjeli sredstava, čime bi se i formalno pokrenuo postupak. FOI s time ulazi u ključnu fazu jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u svojoj povijesti – projekta koji će oblikovati sljedeća desetljeća razvoja Fakulteta i cijele regije.“ – izjavila je dekanica FOI-ja Marina Klačmer Čalopa.