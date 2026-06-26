Generali predvodi Extel ljestvicu, Philippe Donnet potvrđen kao vodeći CEO u sektoru osiguranja

Generali također predvodi sektor osiguranja u kategorijama Top CFO, Top IR, Top Company Board i Top ESG Program te je nagrađen naslovom Most Honoured Company.

Generali je ponovno zauzeo vodeće pozicije u izdanju Extel ljestvice za 2026. godinu. Glavni izvršni direktor Grupe Philippe Donnet potvrđen je kao „Top CEO” u europskom sektoru osiguranja petu godinu zaredom u godišnjem istraživanju koje provodi Extel (bivši Institutional Investor), specijalizirani časopis i neovisna istraživačka tvrtka u području međunarodnih financija.

Uz to, Generali je ponovno zauzeo prvo mjesto u brojnim ključnim kategorijama prema objedinjenim povratnim informacijama investitorskih i prodajnih sudionika, pri čemu je financijski direktor Grupe Generali, Cristiano Borean, ponovno potvrđen kao „Top CFO” u sektoru osiguranja. Tim za odnose s investitorima i rejting agencijama Grupe Generali također je ponovno zauzeo prvo mjesto u kategorijama „Top IR Team”, „Top IR Professional” – Fabio Cleva, voditelj odnosa s investitorima i rejting agencijama Grupe, „Top IR Program” i „Top Analyst / Investor Day”, a Generali je dobio i priznanje „Top Company Board” te podijelio prvo mjesto za ESG.

Osim toga, Generali je proglašen „Most Honoured Company” za 2026. godinu.

Glavni izvršni direktor Grupe Generali, Philippe Donnet, izjavio je: „Snaga i stabilnost naših rezultata ponovno su nam omogućile da ostvarimo ovako značajno priznanje međunarodne financijske zajednice. Vrlo smo ponosni na ovo postignuće, koje odražava iznimnu profesionalnost i predanost ljudi u Generali Grupacije. Naslov „Most Honoured Company” također svjedoči o našoj stalnoj težnji izvrsnosti u odnosima s klijentima, u našim ključnim kompetencijama u osiguranju i upravljanju imovinom te u operativnom modelu Grupacije. Sve je to rezultat disciplinirane provedbe naše strateške inicijative ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, koja dodatno jača poziciju Generali Grupe kao talijanskog, neovisnog i međunarodnog igrača.”

Extel ljestvica odražava ocjene oko 1.500 stručnjaka, institucionalnih investitora i financijskih analitičara. Glavni izvršni direktori ocjenjivani su prema kriterijima vjerodostojnosti, vodstva i komunikacije, dok su financijski direktori ocjenjivani na temelju alokacije kapitala, financijskog upravljanja i komunikacije. Osim toga, ocjenjivana je kvaliteta upravnog odbora i ESG pokazatelji.