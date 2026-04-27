Naplaćena premija društava za osiguranje u prva tri mjeseca 533,7 milijuna eura

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prva tri mjeseca ove godine iznosila je 533,7 milijuna eura, što je 8,3 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U ožujku 2026. u Hrvatskoj je poslovalo 14 društava za osiguranje, a od ukupne premije koje su naplatili 84,2 milijuna eura se odnosilo na premiju životnih osiguranja, što je za 9,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, te 449,6 milijuna eura na premiju neživotnih osiguranja, što je na godišnjoj razini više za osam posto.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,9 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (20,5 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,6 posto) te zdravstveno osiguranje (9,3 posto).

Iznos likvidiranih šteta u prva tri mjeseca 2026. iznosio je 311,8 milijuna eura, što je 5,7 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosilo 83,6 milijuna eura ili 2,7 posto manje na godišnjoj razini, a na neživotno 228,2 milijuna eura, što je 9,2 posto više u odnosu na prva tri mjeseca 2025. godine.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 40,3 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,3 posto, zdravstveno osiguranje 11,6 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 8,5 posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji i dalje drži Croatia osiguranje, 26,7 posto, uz rast premije na godišnjoj razini za 9,2 posto, na 142,6 milijuna eura.

Drugo je Euroherc osiguranje, s tržišnim udjelom od 12,8 posto te rastom naplaćene premije za 9,8 posto, na 68,5 milijuna eura. Slijedi Adriatic osiguranje, s tržišnim udjelom od 11,6 posto te naplaćenom premijom od 61,7 milijuna eura, uz rast za tri posto.

Četvrto mjesto drži Allianz Hrvatska, kojem je naplaćena premija na godišnjoj razini porasla za 1,6 posto, na 52,8 milijuna eura, uz tržišni udio od 9,9 posto, dok je peto Wiener osiguranje, uz rast naplaćene premije na godišnjoj razini za 24,2 posto, na 47,7 milijuna eura, uz tržišni udio od 8,9 posto, podaci su iz Hanfinih tablica.