HANFA proslavila 20 godina postojanja

Svečana akademija Hanfe podsjetila je na početke te državne agencije koja ove godine slavi 20 godina postojanja.

Svečana akademija povodom 20 godina rada Hrvatske agencije za nadzor financijkih usluga (HANFA) održala se u ponedjeljak u Hrvatskom državnom arhivu.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman podsjetio je prisutne na osnivanje Hanfe 1. siječnja 2006. godine spajanjem Direkcije za nadzor društava za osiguranje, Komisije za vrijednosne papire i Agencije za nadzor mirovinskog sustava. Rastući i sve složeniji financijski sustav tada je tražio neovisan i snažan nadzor.

Podsjetio je na svoje prethodnike – prvog predsjednika Upravnog vijeća Hanfe Antu Samodola i drugoga – Petra-Pierra Mateka. HANFA danas ima 220 zaposlenka i nadzire mirovinske i investicijske fondove, osiguravajuća društva, leasing, factoring i pružatelje usluga kriptoimovine.

U izjavi za medije kao trenutačno najveće izazove Hanfe naveo je Fintech i kriptoimovinu kao dvije relativno nove tehnologije, globalne izazove te jačanje tržišta kapitala.

Okupljenima je prikazan kratki film o Hanfi, a obratili su im se i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Nikola Mažar i premijer Andrej Plenković koji je podsjetio na ekonomske uspjehe, kao i ulazak hrvatskih predstavnika u europske financijske institucije. Borisa Vujčića čeka mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ECB), a donedavnog ministra financija Marka Primorca jedno od mjesta potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).