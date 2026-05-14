Rizici kojima su izloženi građani i poduzetnici sve složeniji, stopa osiguranja nedovoljna

Više od 450 stručnjaka s nacionalne, regionalne i europske razine okupilo se na trinaestom izdanju najvećeg regionalnog skupa industrije osiguranja – Hrvatskim danima osiguranja 2026. Tijekom dvodnevnog programa raspravlja se o ključnim izazovima koji oblikuju tržište osiguranja u Hrvatskoj i Europi – od klimatskih i geopolitičkih rizika do utjecaja inflacije te sve intenzivnije primjene umjetne inteligencije i digitalizacije u svakodnevnom poslovanju sektora ali i pojave novih rizika koje je danas teško u potpunosti prepoznati.

Najznačajnija manifestacija osigurateljne struke održava se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Hrvatske te u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje. Ovogodišnji program otvorili su državni tajnik Ministarstva financija Republike Hrvatske Matej Bule i izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske.

Predsjednica Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje i članica uprave Croatia osiguranja, Vesna Sanjković, naglasila je potrebu za kontinuiranim jačanjem otpornosti industrije u sve neizvjesnijem društveno-gospodarskom okruženju, poručivši: “Rizici kojima su izloženi građani i poduzetnici postaju sve složeniji, a osiguratelji ih više ne mogu procjenjivati samo prema onome što se događalo u prošlosti. Klimatski događaji sve su češći i intenzivniji, troškovi šteta rastu, a hrvatsko tržište i dalje bilježi relativno nisku penetraciju osiguranja u odnosu na razinu rizika. To znači da su kućanstva i poduzetnici često nedovoljno osigurani, osobito kada je riječ o imovini i katastrofalnim rizicima.

U 2025. osiguravatelji su u Hrvatskoj isplatili više od 1,2 milijarde eura šteta, što jasno pokazuje kolika je stvarna uloga osiguranja u zaštiti građana i gospodarstva. Dobro je podsjetiti se i da je u temeljima osiguranja plemeniti cilj da zajednica preuzme rizik koji bi pojedinca slomio. Taj plemeniti cilj bio je i ostao isti – pretvoriti strah u sigurnost, a individualnu nesreću u zajedničku odgovornost. Povjerenje se u osiguranju mora stalno graditi, a odgovornost je industrije da bude transparentna i dosljedna. U tome važnu ulogu imaju i nove tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, koje već omogućuju bržu procjenu, obradu i isplatu šteta.”

Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; Foto: Damir Zamaklar

Da se sektor nalazi pred “novom kartom rizika“ u kojoj se isprepliću geopolitika, volatilnost financijskih tržišta i rastući zahtjevi za stabilnošću financijskog sustava, uz naglasak na potrebu dodatnog jačanja njegove otpornosti, u uvodnom izlaganju dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, istaknuo je: “Živimo u okruženju u kojem su geopolitički i tržišni šokovi postali uobičajeni, a njihovi se učinci sve brže prelijevaju na cijene energenata, financijska tržišta, inflaciju i realno gospodarstvo, pa tako i na bilance osiguratelja. Hrvatsko tržište osiguranja, s oko 2,1 mlrd. eura premije, strukturno je stabilno i relativno predvidivo, s dominantnim udjelom neživotnih osiguranja, ponajprije autoosiguranja.

U takvim okolnostima, aktualni geopolitički rizici na osiguratelje prije svega djeluju kroz inflaciju, rast cijena energije i volatilnost financijskih tržišta, što kratkoročno pritišće vrijednost ulaganja i kapitalnu poziciju. Međutim, ključna promjena rizika je dublja – rizik više nije samo financijski, nego sve češće operativni i digitalni. Kibernetički napadi postaju novi kanal geopolitičkih sukoba, zbog čega stabilnost danas podrazumijeva ne samo adekvatan kapital, nego i stvarnu operativnu i digitalnu otpornost, uključujući upravljanje ICT rizicima, nadzor nad trećim stranama i spremnost na krizne scenarije. Financijski sektor sve češće je meta jer je ključan za funkcioniranje svakog društva. Kako se mijenja priroda rizika, mijenja se i uloga osiguranja – od zaštite od tradicionalnih šteta prema upravljanju kompleksnim i sve manje predvidivim rizicima. U svijetu stalnih šokova, opstaju oni koji ih razumiju, anticipiraju i na njih pravovremeno odgovaraju.“

“Potrebna je jedinstvena strategija razvoja tržišta osiguranja”

Središnja rasprava okupila je vodeće predstavnike industrije koji su kroz niz tematskih cjelina otvorili ključna pitanja budućeg razvoja sektora, pri čemu su posebno istaknuli utjecaj makroekonomskih kretanja i inflacije na hrvatsko tržište, kao i sve izraženije izazove povezane s klimatskim promjenama i rastućim štetama uzrokovanim prirodnim katastrofama.

Panelisti središnje rasprave Nova era – kako će osiguravatelji pratiti nove promjene; Foto: Damir Zamaklar

Strateška promišljanja o navedenim izazovima dodatno su produbili Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja d.d., Alan Jelovečki, član Uprave Wiener osiguranja VIG d.d., Nataša Kapetanović, predsjednica Uprave GRAWE Hrvatska d.d., Vilma Učeta–Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja d.d., Robert Vučković, član Uprave Croatia osiguranja d.d. te Tomislav Radoš, zamjenik predsjednika Hrvatske gospodarske komore koji je dodao:

“Hrvatskoj je potrebna jedinstvena strategija razvoja tržišta osiguranja koja će, u skladu s europskim smjernicama i strateškim okvirom koji predvode EIOPA i nacionalni regulatori, dodatno potaknuti razvoj tržišta osiguranja kao važnog segmenta gospodarstva i društva. U tom procesu značajnu ulogu imaju digitalizacija kao temelj otpornosti, sigurnosti i konkurentnosti financijskog sustava te umjetna inteligencija koja otvara značajan transformativni potencijal za hrvatsko gospodarstvo, ali istodobno zahtijeva promišljene strategije, prilagodbu i kontinuirano ulaganje u znanje i razvoj kompetencija.“

Istaknuto je kako će održivi rast i konkurentnost ovisiti o sposobnosti pravovremenog prepoznavanja globalnih trendova, učinkovitog upravljanja klimatskim i sistemskim rizicima te ubrzane integracije digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u sve segmente poslovanja. Panelisti su se složili kako će ključ budućega uspjeha biti u razvoju fleksibilnih ali i inovativnih poslovnih modela, jačanju odnosa s klijentima te aktivnijoj ulozi osiguratelja u prevenciji i upravljanju rizicima.

Naglašena je i važnost osnaživanja financijske pismenosti u području osiguranja, na čemu osiguratelji i Hrvatski ured za osiguranje kontinuirano rade kroz individualne projekte ali i kroz zajedničku višegodišnju kampanju “Sigurnije sutra“ s ciljem podizanja svijesti građana o osobnoj odgovornosti za život, zdravlje i imovinu. Utjecaj makroekonomskih kretanja na tržište osiguranja dodatno je naglašen u nastavku programa. Sudionici panela podsjetili su kako inflacija ne oblikuje samo visinu premija i troškova, već i aktivno mijenja percepciju vrijednosti osigurateljnih proizvoda, utječe na ponašanje osiguranika te redefinira dinamiku odnosa između osiguratelja, posrednika i krajnjih korisnika.

Da sektor osiguranja ulazi u novu fazu razvoja, obilježenu ubrzanom digitalizacijom, regulatornim izazovima i rastućim očekivanjima korisnika jasno su pokazale rasprave s prvog konferencijskog dana. U takvim okolnostima, uspostaviti ravnotežu između stabilnog i predvidivog regulatornog okvira te potrebe za poslovnom agilnošću i inovacijama bit će od presudne važnosti budući da konvencionalni modeli više nisu dovoljni za odgovor na kompleksnost suvremenih rizika. Upravo iz tih razloga, industrija se sve više okreće prema prediktivnom i proaktivnom upravljanju rizicima, digitalizaciji proizvoda i procesa ali i personaliziranim rješenjima koja su prilagođena novim potrebama korisnika.

S naglaskom na najznačajnije izazove i prilike u razvoju mirovinskog sustava, uz usporedni pregled najboljih europskih praksi i domaćih rješenja, program Hrvatskih dana osiguranja nastavlja se i sutra. U fokusu drugog konferencijskog dana bit će i digitalna transformacija industrije te primjena umjetne inteligencije u automatizaciji poslovnih procesa, procjeni rizika, obradi šteta i korisničkoj podršci. Poseban naglasak stavit će se na važnost razvoja internih AI alata – chatbotova i virtualnih asistenata koji omogućuju bržu, učinkovitiju i jednostavniju komunikaciju s klijentima. Kroz niz stručnih izlaganja i panel rasprava, u kontekstu sve složenijih rizika i ubrzanih tehnoloških promjena, sudionici konferencije nastaviti će dijalog o budućnosti industrije i razmijeniti strateška promišljanja.