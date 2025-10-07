Glavina: Rujan s rastom iznad pet posto, godina će biti rekordna

Hrvatski turizam u rujnu ove godine ostvario je rast prometa, dolazaka i noćenja iznad pet posto u odnosu na lanjski, te se očekuje kvalitetan nastavak posezone i nova rekordna godina, rekao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Glavina je to izjavio uoči konferencije “Može li Hrvatska imati održivi turizam?” koja je u organizaciji Hrvatskog društva za korporativno upravljanje i menadžment (CCGM) u Sveučilištu Algebra Bernays okupila predstavnike akademske i poslovne zajednice.

“Ove godine do sada imamo rekordne turističke rezultate, s oko dva posto više dolazaka turista i oko jedan posto više noćenja nego lani. Taj rast prvi puta nije ostvaren u dva ljetna mjeseca nego u predsezoni, a sada se nastavlja i u posezoni odnosno rujnu, što jača ukupni rezultat”, iznio je Glavina.

“Šampionom rujna” označio je Istru, koja je ostvarila najbolje turističke rezultate, ali dobro su, kaže, radili i na Kvarneru i u Dalmaciji, pa i u kontinentalnom dijelu zemlje.

Tome su pridonijele sportsko-turističke manifestacije koje su Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica financijski podržali što se, kako kaže, pokazalo dobrim motivom dolazaka i generiralo oko sto tisuća noćenja.

Sve to na tragu je transformacije turizma prema smanjenju sezonalnosti i ravnomjernom razvoju po cijeloj zemlji i cijele godine, s rastom prometa u pred i posezoni i istovremeni rast prihoda i profitabilnosti, rekao je ministar.

Upitan za komentar kritika prema kojima zakon o prostornom planiranju ugrožava razvoj luksuznog turizma u Hrvatskoj, Glavina je odgovorio da je taj zakon u procesu donošenja, javno savjetovanje tek je završeno i predstoji usuglašavanje na razini Vlade i priprema za prvo čitanje u Hrvatskom saboru.

“Vjerujem da će stavovi biti sinkronizirani i da će konačno rješenje koje se odabere biti u interesu hrvatskog turizma i svih njegovih dionika. Razgovarat ćemo o svemu konkretno i kada zauzmemo stav reći ćemo više o tome”, poručio je Glavina.