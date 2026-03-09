Globalne cijene nafte dosegnule najvišu razinu od 2022. Trump: “Samo bi budala mislila drugačije”

Ministri financija skupine G7 raspravljat će o mogućem zajedničkom oslobađanju nafte iz strateških rezervi koje bi koordinirala Međunarodna agencija za energiju (IEA), na hitnom sastanku u ponedjeljak.

Globalne cijene sirove nafte dosegnule su najvišu razinu od 2022. rano u ponedjeljak dok rat između SAD-a i Izraela protiv Irana ne pokazuje znakove smirivanja, a predsjednik Donald Trump poručio je da je riječ o “kratkoročnom” problemu i “maloj cijeni koju treba platiti” u zamjenu za uništenje iranske “nuklearne prijetnje”.

Globalni referentni indeks Brent Crude Futures skočio je na 116,71 dolar po barelu, što je više od 25 posto iznad zaključne cijene od petka. To je najviša razina od 2022., kada su cijene nafte naglo porasle nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Američko referentno mjerilo West Texas Intermediate također je probilo granicu od 115 dolara, porasvši više od 26,64 posto u odnosu na petak.

Voditelj analize nafte u GasBuddyju Patrick De Haan upozorio je da sada postoji 80-postotna vjerojatnost da će prosječna nacionalna cijena benzina u SAD-u do sljedećeg mjeseca dosegnuti četiri dolara po galonu, “ili čak i ranije”.

Prijete daljnja povećanja

U objavi na Truth Socialu predsjednik Donald Trump činilo se da odbacuje zabrinutost zbog naglog rasta cijena nafte, napisavši: “Kratkoročne cijene nafte, koje će brzo pasti kada se završi uništenje iranske nuklearne prijetnje, vrlo su mala cijena koju treba platiti za sigurnost i mir SAD-a i svijeta.” Američki predsjednik je zatim dodao: “SAMO BUDALA BI MISLILA DRUGAČIJE!”

Prema praćenju organizacije AAA, prosječna nacionalna cijena benzina u SAD-u u nedjelju je iznosila 3,45 dolara po galonu, što je nagli porast u odnosu na 2,984 dolara po galonu prije tjedan dana. U svojoj analizi De Haan je napisao: “Unatoč velikom skoku koji je već zabilježen, cijene benzina vjerojatno će dodatno rasti ovog tjedna… veletrgovci i rafinerije mogli bi početi uvoditi rijetka ‘unutar-dnevna’ povećanja cijena na terminalima za gorivo već od ponedjeljka ujutro.” De Haan očekuje da će prosječna nacionalna cijena porasti s trenutačnih 3,45 dolara po galonu na “otprilike 3,75 do 3,95 dolara samo tijekom ovog tjedna.” Ako se probije granica od četiri dolara, to bi bilo prvi put da se to događa od kolovoza 2022.

Oslobađanje naftnih rezervi

U objavi na platformi X vođa demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer iz New Yorka napisao je: “Zbog nepromišljenog rata po izboru Donalda Trumpa cijene goriva skočile su na najviše razine u posljednjih nekoliko godina. Njegov odgovor? ‘Ako porastu, porastu.’ Nimalo ga nije briga. Danas sam zatražio da Trump ODMAH oslobodi naftu iz Strateških naftnih rezervi kako bi Amerikancima donio olakšanje na benzinskim postajama.”

Siladatya Ray, novinar Forbesa (link na originalan članak)