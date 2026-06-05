Gospodarstvo eurozone i EU-a palo u prvom kvartalu

Gospodarstvo eurozone smanjeno je u prvom kvartalu dok se Hrvatska stagnacijom aktivnosti na tromjesečnoj razini svrstala uz bok Rumunjskoj, Portugalu i Luksemburgu, pokazale su u petak nove procjene Eurostata.

Gospodarska aktivnost u eurozoni pala je u prvom tromjesečju prema revidiranom podatku za 0,2 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kad je bilježila isti postotni rast, izračunali su statističari na temelju sezonski prilagođenih podataka.

Pad aktivnosti zabilježen je u razdoblju od siječnja do ožujka i na razini 27-članog EU-a, za 0,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je također bila porasla za 0,2 posto.

Svibanjske procjene Eurostata bile su pokazivale rast aktivnosti u eurozoni u prvom tromjesečju za 0,1 posto i za 0,2 posto u EU.

Pad u Irskoj

Najsnažnije je u prva tri ovogodišnja mjeseca palo irsko gospodarstvo, za 12,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, potonuvši još dublje u recesiju, uz napomenu statističara o metodološkim razlikama u izračunima.

Slijedi Litva s padom aktivnosti za 0,3 posto, te Švedska gdje je smanjena za 0,2 posto.

U skupini “velike četvorke” i Francuska je bilježila pad aktivnosti, i to za 0,1 posto u odnosu na kraj 2025. godine.

Španjolski BDP porastao je pak za 0,6 posto, a njemački i talijanski za 0,3 posto.

Hrvatska je u prvom tromjesečju bilježila stagnaciju aktivnosti u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je bila porasla za 1,2 posto, prema sezonski prilagođenim podacima.

Gospodarska aktivnost zadržala se na razini s kraja prošle godine i u Rumunjskoj, Portugalu i Luksemburgu.

Posustajanje

Godišnja usporedba pokazuje pak rast gospodarske aktivnosti u eurozoni u prva tri ovogodišnja mjeseca za svega 0,3 posto, prema revidiranom procjeni Eurostata.

U svibnju izračuni europskih statističara bili su pokazali rast aktivnosti za 0,8 posto.

Eurostat je revidirao i procjenu za četvrto tromjesečje koja sada pokazuje rast aktivnosti za 1,2 posto.

Posustajanje aktivnosti pokazuju i novi revidirani izračuni za Europsku uniju, uz stopu rasta od 0,7 posto, za 0,3 postotna boda nižu nego u svibanjskoj procjeni.

U četvrtom kvartalu EU je na godišnjoj razini bilježio rast za 1,4 posto.

Slabašna Njemačka

Daleko najsnažniji rast BDP-a na godišnjoj je razini u prvom kvartalu zabilježila Danska, po stopi od 5,9 posto. Slijede Malta i Poljska, s rastom od 4,3 odnosno 3,5 posto.

Španjolska je pak i na godišnjoj razini prednjačila u skupini četiriju vodećih gospodarstava rastom aktivnosti za 2,7 posto.

U Francuskoj i Italiji porasla je za 0,9 odnosno za 0,8 posto, a u Njemačkoj za samo 0,3 posto, najslabije u cijeloj EU.

Hrvatski BDP uvećan je u prvom tromjesečju za 2,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani. U četvrtom kvartalu 2025. bio je porastao za 3,5 posto.

Isti postotni rast bilježila je na početku godine i Estonija.

Pad aktivnosti na godišnjoj razini bilježile su samo Irska, za 16,8 posto, te Rumunjska, za 1,1 posto, pokazuje Eurostatovo izvješće.