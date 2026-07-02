Gotovo svaki peti ulagač napušta financijsko tržište. Tri su najčešća razloga za to

Svake godine oko 10 % građana u eurozoni prvi put ulaze na financijsko tržište kao investitori, dok ga gotovo petina napušta, pokazuju najnoviji podaci Europske središnje banke (ECB). Kao razlozi za izlazak s tržišta najčešće se navodi aktivno trgovanje, pokušaji tempiranja te odabir investicijskih instrumenata koji ne odgovaraju razini znanja i profilu ulagača. U takvim okolnostima, kada željeni rezultati izostanu, dio ulagača odustaje od daljnjeg ulaganja i napušta tržište.

Alternativa je pasivno ulaganje koje je Finax već etablirao na hrvatskom tržištu, a nakon nedavnog širenja na Irsku, sada je ovaj model izgradnje osobne imovine dostupan i građanima Rumunjske.

Podaci Europske središnje banke (ECB) pokazuju da tržišta kapitala svake godine privlače nove ulagače, no dugoročno ih ne uspijevaju zadržati. Naime, godišnje oko 10 % novih ulagača započinje s investiranjem, dok s tržišta nestaje i do 20 % postojećih ulagača.

Analiza također pokazuje promjenu u profilu investitora. Novi ulagači češće su mlađi, imaju niže prihode, slabije su financijski pismeni s manjom tolerancijom na rizik. Iako je rast interesa za ulaganje ohrabruje, izazov ostaje kako te ulagače zadržati. Finaxovi stručnjaci kažu kako rješenje nije samo u privlačenju novih investitora, već u edukaciji o ispravnom pristupu – pasivnom, sustavnom i dugoročnom ulaganju temeljenom na provjerenim principima. Pokušaji aktivnog trgovanja i tempiranja tržišta često dovode do gubitaka, zbog čega novi ulagači mogu brzo izgubiti povjerenje i odustati od ulaganja.

Emocije i loše odluke koštaju vremena i novca

Problem je što financijski sektor često širom otvara vrata novim ulagačima, ali ih potom pušta na tržište bez jasnih uputa. Investitorima se nerijetko nude složeni alati za koje nisu dovoljno pripremljeni, pa mnogi počinju birati pojedinačne dionice, reagirati na kratkoročne tržišne oscilacije i pokušavaju pogoditi pravi trenutak za ulazak i izlazak s tržišta. Pri tome se često zanemaruje temeljno pravilo ulaganja – diverzifikacija rizika – zbog čega kod prvih većih tržišnih turbulencija dolazi do gubitka povjerenja i povlačenja sredstava. Na taj način investitori ne gube samo kapital, nego i najvredniji resurs u ulaganju – vrijeme, koje se ne može nadoknaditi, kaže Emilio Gučec, novi country manager Finaxa za Hrvatsku koji je tu poziciju preuzeo od Tamare Vrhovec Sekáč.

“Ako želimo da ljudi dugoročno grade svoju štednju, moramo im ponuditi rješenja koja ne zahtijevaju da svaki dan ‘gledaju u kristalnu kuglu’ tržišta. Ulaganje nije sprint niti kockanje – to je maraton. Ljudi ne trebaju nagađati, već sustavno graditi bogatstvo, bez nepotrebnog stresa i emotivnih impulsa koji najčešće vode u pogrešne odluke,“ pojašanjava Gučec.

Rješenje je pasivno ulaganje

Prema Gučecu, jedno od najrazumnijih rješenja je pasivan pristup ulaganju putem ETF fondova. Takav pristup omogućuje dugoročan i stabilan rast imovine bez potrebe za stalnim praćenjem tržišta i donošenjem odluka pod stresom.

Često prevladava uvjerenje da će aktivno biranje dionica ili ulaganje u upravljanje fondove donijeti bolje rezultate. No, podaci pokazuju suprotno – pasivno ulaganje u indeksne ETF-ove dugoročno nadmašuje većinu aktivno upravljanih strategija.

To potvrđuje i SPIVA Europe Mid-Year 2025 Scorecard2, prema kojem je čak 98 % aktivno upravljanih europskih fondova usmjerenih na globalne dionice zaostajalo za tržištem u posljednjih deset godina. Redovitim ulaganjem u ETF-ove ulagači ne samo da smanjuju utjecaj emocija, već i značajno povećavaju vjerojatnost postizanja boljih dugoročnih rezultata.

Na toj filozofiji temelji se i poslovanje Finaxa, koja nakon ulaska na irsko tržište nastavlja širenje na Rumunjsku. Tvrtka je već prisutna na sedam tržišta i nastavlja graditi svoju poziciju u regiji.

“Zaštita i dugoročni rast vrijednosti imovine postaju jedno od ključnih pitanja u Europi. Primjer Rumunjske to jasno ilustrira: unatoč inflaciji od 6,8 % u prethodnoj godini, oko polovice imovine kućanstava i dalje se drži na računima ili u gotovini, dok tek manji dio stanovništva ulaže. Upravo u tome vidimo prostor za razvoj automatiziranih investicijskih rješenja te smo zbog toga odlučili ući na rumunjsko tržište“, ističe Tamara Vrhovec Sekáč, Finaxova menadžerica za međunarodno širenje poslovanja.

Snažno širenje na Europu

Interes za pasivno ulaganje raste i u Hrvatskoj, što potvrđuju i rezultati Finaxa. Tvrtka je zabilježila rast broja klijenata od 82 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je imovina pod upravljanjem porasla za 85 %. Istodobno je premašena granica od 100 milijuna eura imovine unutar Europske mirovine (PEPP), koju danas koristi oko 17 tisuća klijenata diljem Europe.

Finax u nadolazećem periodu nastavlja snažno međunarodno širenje. Vodstvo tog procesa preuzima Tamara Vrhovec Sekáč, dosadašnja country menadžerica za Hrvatsku koja preuzima razvoj na ključnim europskim tržištima poput Italije, Španjolske, Francuske i Njemačke dok Emilio Gučec preuzima hrvatsko tržište.

Tamare Vrhovec Sekáč

“Naš cilj nije samo rast, već stvaranje nove generacije ulagača koji razumiju što rade. Predugo su ljudi bili prepušteni sami sebi, kao da ih netko pošalje na otvoreno more bez karte i kompasa i kaže snađi se. Mi želimo tu kartu pojednostaviti i učiniti je svima razumljivom. Vidimo pozitivan pomak i to je ohrabrujuće.

Ljudi sve više preuzimaju kontrolu nad financijama, ali ključ nije u tome da prate svaku liniju na grafu ili pokušavaju nadmudriti tržište. To je kao da pokušavate uhvatiti vjetar, a da ne znate gdje želite stići. Na kraju se samo vrtite u krug i trošite energiju. Pasivno ulaganje vraća fokus na ono što je stvarno važno. Ono smanjuje buku, uklanja emocionalne odluke i pretvara ulaganje u discipliniran, dosljedan proces. Dugoročno, to nije samo učinkovitiji način rasta imovine, već i najrazumniji pristup za većinu ljudi“, zaključuje Gučec.