Najveće privatno ulaganje u kulturu: Evo kako će izgledati koncertno-kongresni centar koji Marko Pipunić gradi u srcu Slavonije

U slavonskim poljima nastaje projekt kakav Hrvatska nije vidjela generacijama. EVE Music Hall, novi koncertno-kongresni centar u Čepinu pokraj Osijeka, nije zamišljen kao još jedna koncertna dvorana.

Riječ je o novoj kulturnoj instituciji nacionalnog značaja koja će spojiti vrhunsku arhitekturu, glazbu, obrazovanje, turizam i gospodarstvo te stvoriti novu destinaciju za kulturna i poslovna događanja u ovom dijelu Europe.

Projekt nastaje na inicijativu Marka Pipunića, u suradnji s jednim od najutjecajnijih arhitektonskih studija današnjice, BIG – Bjarke Ingels Group. Otvorenje kompleksa planirano je za 11. ožujka 2027. godine. Po svojoj ambiciji, razmjerima i dugoročnom utjecaju, EVE predstavlja najveću privatnu investiciju u kulturu u modernoj hrvatskoj povijesti. U vremenu kada su ovakvi projekti gotovo isključivo vezani uz javna ulaganja, EVE nastaje kao privatna inicijativa s javnom svrhom, kao prostor otvoren umjetnicima, posjetiteljima, zajednici i budućim generacijama.

Marko Pipunić; Foto: Marko Milas i Tomislav Šilovinac

“Vjerujem da vrhunska kultura ne smije biti privilegij velikih gradova. EVE stvaramo kao mjesto koje će desetljećima okupljati, inspirirati i povezivati ljude. Ovo nije investicija u zgradu. Ovo je investicija u budućnost, kreativnost, zajednicu i potencijal regije. Željeli smo stvoriti prostor koji će generacijama ostati na raspolaganju kao mjesto susreta umjetnosti, znanja i novih ideja“, istaknuo je Marko Pipunić, investitor.

Arhitektura koja izrasta iz krajolika

Projekt potpisuje BIG – Bjarke Ingels Group, studio poznat po arhitekturi koja oblikuje identitet gradova i regija diljem svijeta. Polazišna ideja bila je povezati veliku i malu dvoranu u jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. Inspiracija dolazi iz kazališnog zastora, univerzalnog simbola iščekivanja trenutka prije početka izvedbe, ali i iz samog krajolika u kojem projekt nastaje. Dva volumena kao da izrastaju iz slavonskih polja, povezana prepoznatljivim arhitektonskim plaštom koji istodobno otkriva i skriva život unutar zgrade. Taj motiv simbolizira rast, stvaranje i novu kulturnu energiju koja nastaje iz mjesta kojem pripada. Prozračnost stakla, čvrstoća pazinskog kamena i toplina prirodnih materijala stvaraju arhitekturu koja je istodobno monumentalna i otvorena, suvremena i duboko povezana s lokalnim identitetom.

Foto: BIG

“EVE je zamišljena kao glazbena erupcija na beskrajnom horizontu slavonskih polja. Dvije koncertne dvorane, jedna velika i jedna mala, uokviruju javni prostor između sebe.

Fasade od drva i kamena ovijene su poput tkanina, spajajući vertikalnost dvorana s horizontalnošću krajolika. Prorezi u kamenim zastorima otvaraju se, pozivajući posjetitelje da uđu i istraže. Arhitektonska cjelina istodobno je funkcionalna i fantastična, poput arhitektonske manifestacije utopijskog pragmatizma. Ona utjelovljuje gotovo oksimoronsku proturječnost smjele ambicije da se u srcu slavonskog ruralnog krajolika izgradi regionalno kulturno odredište“, izjavio je Bjarke Ingels, osnivač i kreativni direktor BIG-a.

Prostor koji se prilagođava glazbi

U središtu kompleksa nalazit će se velika dvorana s 1.021 sjedećim mjestom i kapacitetom do 2.800 posjetitelja za stajaće programe te manja dvorana s 308 sjedećih mjesta. Posebna pažnja posvećena je kvaliteti doživljaja i akustici. EVE će koristiti napredni sustav aktivne akustike koji omogućuje prilagodbu prostora različitim glazbenim formatima, od a cappella izvedbi i komorne glazbe do simfonijskih orkestara, zborova, jazza, rocka i velikih koncertnih produkcija. Kombinacijom prilagodljivih arhitektonskih elemenata i sofisticiranih elektroničkih sustava prostor će pružati optimalne uvjete za različite vrste izvedbi, stvarajući vrhunsko iskustvo i za publiku i za izvođače. Cilj nije samo vrhunski zvuk. Cilj je stvoriti jedan od najboljih koncertnih doživljaja u Europi.

EVE je zamišljen kao cjelogodišnje središte kulturnog, društvenog i gospodarskog života. Uz koncerte domaćih i međunarodnih izvođača, prostor će ugostiti kongrese, konferencije, poslovne susrete, edukativne programe i međunarodna događanja koja će dodatno potaknuti gospodarski i turistički razvoj regije. Programski raspon obuhvatit će tradicijsku i suvremenu glazbu, simfonijske orkestre, balet, mjuzikle, operete, suvremeno kazalište te velika gostovanja iz Hrvatske i inozemstva. Jednako važnu ulogu imat će i vanjski prostor projektiran za velike open-air produkcije koje će omogućiti događanja kakva danas rijetko imaju odgovarajuću infrastrukturu u Hrvatskoj.

Foto: BIG

Muzej glazbe kao novo iskustvo

Poseban dio kompleksa činit će inovativni muzej glazbe razvijen kao interaktivno i imerzivno iskustvo. Umjesto klasičnog kronološkog postava, posjetitelji će glazbu istraživati kroz njezin utjecaj na emocije, identitet i svakodnevni život. Svaki će posjetitelj samostalno oblikovati vlastito putovanje kroz svijet glazbe, istražujući njezinu kulturnu, društvenu i osobnu važnost. Riječ je o konceptu koji nema stvarni ekvivalent u Hrvatskoj te predstavlja pionirski pristup interpretaciji glazbe i njezina značenja u suvremenom društvu.

Foto: BIG

Nova kulturna era

Za razvoj imena i vizualnog identiteta bio je zadužen londonski studio North Design, međunarodno priznati kreativni partner institucija i brendova poput Tatea, Southbank Centrea, Samsunga i Amazona. Ime EVE simbolizira početak – trenutak neposredno prije prve note, prvog pljeska i prvog susreta s novim iskustvom.

Foto: BIG

Ime je djelomično inspirirano upečatljivim arhitektonskim dizajnom BIG-a.

“Dva jasno definirana volumena zgrade, povezana drapiranom središnjom strukturom, zrcale se u palindromskoj geometriji naziva ‘EVE’ – stvarajući jedinstvo između fizičkog prostora i njegova verbalnog identiteta“, kazao je Sean Perkins, osnivački partner u Northu.

Kada 2027. godine otvori svoja vrata, EVE Music Hall neće biti samo nova koncertna dvorana. Bit će nova kulturna institucija nacionalnog značaja. Mjesto na kojem će se susretati umjetnost i gospodarstvo. Lokalno i globalno. Tradicija i budućnost.

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Foto: Marko Milas i Tomislav Šilovinac