Tehnologija i obrazovanje kao ključni pokretači konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zagrebu je održan panel “Od učionice do industrije: vještine i tehnologije za budućnost rada”, na kojem su predstavnici gospodarstva, obrazovanja i HR struke raspravljali o gorućim temama na tržištu rada, s naglaskom na digitalizaciju i nove tehnologije.

Mislav Balković, predsjednik HUP-a uvodno je naglasio kako u vremenu nikada niže nezaposlenosti i iznimnog gospodarskog rasta, tehnologiju i njezin razvoj prvenstveno doživljavamo kao sredstvo povećanja produktivnosti.

“Svaki dosadašnji značajniji tehnološki iskorak gurao je civilizaciju u pozitivnom smjeru, broj radnih mjesta se nije smanjivao, ali su se događale značajne promjene u dominantnim djelatnostima i zaposlenosti. Aktualna tehnološka revolucija bitno je drugačija, jer tranzicija sa starih na nove poslove ovaj puta traži značajno širu bazu znanja i ulog neusporedivo veće količine vremena kako bi svatko od nas ostao zapošljiv i konkurentan. Današnja rasprava i panel poslužili su upravo osvješćivanju ove promjene i kod poslodavaca i kod obrazovnih ustanova“, izjavio je Balković. Istaknuo je kako će kvaliteta našeg života, i kao pojedinaca i kao društva u cjelini, značajno ovisiti o konkurentnosti svakog poslodavca i zaposlenika.

U panelu u kojem su sudjelovali Renato Matejaš iz Elektrotehničke škola Zagreb, Viktor Lučić iz Končara, Miljenko Zovko iz tvrtke ING-GRAD, Boris Antunović iz HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika te Vesna Anđelić iz ASOO-a, sudionici su poručili kako je digitalizacija prilika za povećanje produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva, ali da je istodobno nužno da obrazovni sustav prati tehnološki razvoj.

“U društvu obilježenom ubrzanim razvojem i uvođenjem novih tehnologija, jedan od ključnih izazova je kako mladima omogućiti stjecanje relevantnih znanja i vještina koje odgovaraju potrebama suvremenog tržišta rada. Cilj je obrazovati generacije koje su spremne odmah po završetku školovanja primijeniti nove tehnologije u praksi. Istovremeno, svjedočimo dubokoj transformaciji tržišta rada pod utjecajem umjetne inteligencije. Mnogi poslovi nestat će ili će se značajno promijeniti, no pojedini sektori, poput građevine i uslužnih djelatnosti, osobito oni koji uključuju neposredan rad s ljudima, pokazat će veću otpornost na automatizaciju i upravo će takva zanimanja u budućnosti biti sve traženija i cjenjenija. Pred nama je izazov: kako strukovno obrazovanje učiniti učinkovitijim i bolje usklađenim s realnim potrebama tržišta rada, kako bismo obrazovali kompetentne, suvremene i odmah zapošljive mlade ljude“, izjavio je Boris Antunović, predsjednik HUP Udruge malih i srednjih poduzetnika.

Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih poručio je da su poslodavci, kada je strukovno obrazovanje u pitanju, nezamjenjiv i nezaobilazan partner. „Suradnja s poslodavcima je nužna, od promišljanja strukovnih kurikuluma do provođenja obrazovanja, pogotovo kada je u pitanju učenje temeljeno na radu, odnosno stjecanje praktičnih vještina učenika strukovnih škola kod poslodavaca, u stvarnom radnom okruženju. Zato je iznimno važno da svijet rada i obrazovanje razmjenjuju informacije, da zajedno promišljaju buduće potrebe, te zajedno kreiraju buduće stručnjake u svim segmentima gospodarstva, a ovakvi zajednički paneli jedan su od poželjnih kanala komunikacije“.

Na panel raspravi o vještinama koje su potrebne za tržište rada, Ivana Pilko Čunčić iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Andrej Kristek iz Ugostiteljsko-turističke škola Osijek; Antea Britvić Božičković iz tvrtke Kamgrad, Sara Posavec iz Terma Sveti Martin i Snježana Biloš iz tvrtke Otos naglasili su potrebu za još snažnijim povezivanjem obrazovnog sustava i poslodavaca. U fokusu rasprave bila je i reforma strukovnog obrazovanja.

Ivana Pilko Čunčić, načelnica Sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih je naglasila kako u vremenu ubrzanih tehnoloških promjena i izraženog nedostatka radne snage, ključno pitanje za obrazovni sustav jest kako osigurati da mladi ljudi stječu znanja i vještine koje su relevantne i odmah primjenjive na tržištu rada. “Upravo zato reforma strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj ide u smjeru snažnijeg povezivanja škola i gospodarstva, s naglaskom na učenje temeljeno na radu i razvoj kompetencija u stvarnom radnom okruženju. Izmjenama Zakona o strukovnom obrazovanju iz 2022. dodatno smo ojačali ulogu poslodavaca u obrazovnom procesu, uveli jasniji sustav mentorstva te osigurali kvalitetniji nadzor nad provedbom učenja kod poslodavaca.

Time želimo postići da svaki učenik ima kvalitetno iskustvo rada tijekom školovanja, ali i da poslodavci aktivno sudjeluju u razvoju buduće radne snage. Istodobno, kroz novu generaciju strukovnih kurikula i modularnu nastavu sustav činimo fleksibilnijim i usklađenijim s potrebama tržišta rada, dok kroz planiranje upisa i sustav stipendija dodatno potičemo interes za deficitarna zanimanja. Važno je naglasiti da odgovornost za zapošljivost mladih nije samo na obrazovnom sustavu. Ona je zajednička – od države koja postavlja strateški i zakonodavni okvir, škola koje provode kvalitetne programe i poslodavaca koji sudjeluju u obrazovanju i prepoznaju mlade kao svoje buduće zaposlenike. Samo takvim partnerstvom možemo odgovoriti na izazove budućnosti rada i osigurati konkurentno i održivo gospodarstvo“.

Panel je održan u sklopu WorldSkills Croatia 2026, najvećeg državnog natjecanja učenika strukovnih škola koje se održava u Zagrebu. Preko 350 najtalentiranijih učenika iz više od 200 strukovnih škola natječe se u 44 discipline koje odražavaju stvarne potrebe tržišta rada – od tradicionalnih zanimanja do visokotehnoloških i interdisciplinarnih područja kao što su mehatronika, robotika, CAD/CAM tehnologije i IT administracija.