Gotovo svaki treći Europljanin očekuje pad životnog standarda

Rastuće cijene i troškovi života glavni su izvor zabrinutosti u gotovo svim zemljama Europske unije, prema novom Eurobarometru. U Francuskoj i Austriji pesimizam bi se mogao povezati s negativnom slikom EU-a.

Kako Europljani postaju sve zabrinutiji zbog rasta cijena, mnogi vjeruju da će im se životni standard u budućnosti pogoršati.

Gotovo trećina građana (29 posto) vjeruje da će im se osobni životni standard smanjiti u sljedećih pet godina, dok samo 18 posto očekuje njegovo poboljšanje.

Istraživanje, u kojem je sudjelovalo više od 26.000 ljudi diljem EU-a, pokazuje izražene podjele u pesimizmu među generacijama: ekonomska anksioznost pogađa 34 posto onih u dobi od 55 i više godina, u usporedbi sa samo 17 posto mlađih ispitanika koji dijele isto mišljenje, prenosi Euronews.

Očekivanja se također značajno razlikuju od zemlje do zemlje. Zapadne države članice obično bilježe veći postotak negativnih odgovora, a prednjači Francuska, gdje čak 44 posto ispitanika, što je najviša stopa u bloku, očekuje pogoršanje svoje situacije.

Portugal, Njemačka i Austrija pokazuju slične rezultate, dok su izgledi pozitivniji u nordijskim zemljama te srednjoj i istočnoj Europi. U Poljskoj samo 9 posto očekuje pogoršanje svoje situacije, dok Mađarska bilježi najnižu razinu ekonomskog pesimizma u cijelom bloku, samo 8 posto.

Europski problem

U nekim zemljama, pesimističan stav može biti povezan s negativnom percepcijom Europske unije, prema riječima dužnosnika Europskog parlamenta upoznatog s tim pitanjem.

Unatoč tome što je ukupna slika EU-a i dalje pozitivna među 50 posto građana, a negativna među 17 posto, jaz je manji u zemljama poput Francuske, Austrije, Grčke i Češke.

Francuski i austrijski građani također su među naskeptičnijima prema koristima članstva svojih zemalja u EU. Samo 62 posto ispitanika u objema zemljama vjeruje da je ukupna bilanca pozitivna, što je najniža razina u Europi nakon Bugarske (57 posto).

“Postoji nekoliko čimbenika koje treba uzeti u obzir, ali ekonomska neizvjesnost i rastuće cijene mogle bi utjecati na način na koji se doživljava EU“, rekao je dužnosnik, odgovarajući na pitanje doprinosi li erozija kupovne moći usponu euroskeptičnih stranaka poput Nacionalnog okupljanja ili Austrijske stranke slobode.

Sveukupni negativni izgledi za budućnost popraćeni su rastućom zabrinutošću zbog inflacije, rasta cijena i troškova života, što su među najvažnijim pitanjima kojima bi građani željeli da se pozabavi Europski parlament.

To je glavna briga za 47 posto građana EU-a, što je 6 posto više nego u prethodnom istraživanju, kada je već bilo na prvom mjestu, a slijede ga “gospodarstvo i stvaranje radnih mjesta” te “obrana i sigurnost EU-a”.

Gotovo trećina ispitanika (27 posto) kaže da im se kvaliteta života pogoršala u posljednjih 12 mjeseci, 11 posto vjeruje da se poboljšala, dok 62 posto kaže da je ostala nepromijenjena.