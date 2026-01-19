GP1 dostupan u Bugarskoj

GP1 dostupan je u Bugarskoj od 15. siječnja. A1 Bugarska i GP1 potpisali su ugovor o distribuciji kako bi svi ljubitelji motosporta u Bugarskoj mogli uživati u svjetski poznatim motosportima i akcijskim sportovima!

GP1 je specijalizirani medij za motosport pokrenut 2011. u Hrvatskoj. Danas je GP1 prisutan kod najvećih kabelskih i IPTV pružatelja usluga u Hrvatskoj, Sloveniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini, a od sada i u Bugarskoj. GP1 s vlastitim produkcijskim i distribucijskim kapacitetima dugoročni je partner MX GP-a, NASCAR Euro i mnogih drugih velikih trkaćih serija, a ekipe GP1 proizvode sadržaj po cijelome svijetu.

A1 Bugarska zauzima drugo mjesto na Bugarskom telekomunikacijskom tržištu. S više od 3,8 milijuna pretplatnika, druga je najveća tvrtka u A1 grupi u vlasništvu América Móvila – jednog od najvećih telekomunikacijskih divova na svijetu.

“Sretan sam što će Bugarski ljubitelji motosporta sada imati pristup mnogim ekskluzivnim sadržajima koje proizvodi GP1. Bugarska je naše sedmo tržište i veselimo se opsežnoj suradnji s A1. Također zahvaljujem gospodinu Dimitrovu i njegovom timu na sjajnom poslu koji rade s A1 Bugarska, koja je dio najvećeg telekomunikacijskog konglomerata América Móvil.“ rekao je Davorin Štetner, direktor GP1.