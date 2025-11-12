Toto Wolff prodaje udio u Mercedesovom F1 timu, zna se i tko je kupac

Kada se posao realizira, vrijednost momčadi skočit će na rekordnih šest milijardi dolara, što dodatno potvrđuje komercijalni uspjeh Formule 1 pod vlasništvom američke Liberty Medije.

Direktor Mercedesove momčadi Formule 1, Toto Wolff, u završnim je pregovorima o prodaji dijela svog udjela u timu Georgeu Kurtzu, izvršnom direktoru tvrtke CrowdStrike, u poslu koji bi vrijednost momčadi procijenio na rekordnih šest milijardi dolara i dodatno potvrdio komercijalni uspjeh Formule 1 pod američkim vlasništvom.

Prema riječima dvaju izvora upoznatih s pregovorima, Kurtz je u razgovorima o preuzimanju oko pet posto udjela u Mercedesovoj F1 momčadi. Suosnivač i izvršni direktor tvrtke za kibernetičku sigurnost CrowdStrike poznat je kao strastveni zaljubljenik u automobilske utrke te je sudjelovao u stotinama natjecanja, piše Financial Times.

CrowdStrike i Mercedes F1 već su dugogodišnji poslovni partneri, a logo CrowdStrikea istaknut je na bolidima momčadi i na trkaćim odijelima vozača.

Ostat će direktor momčadi

Prema jednom izvoru, dogovor bi uključivao uključenje Kurtza u holding kompaniju preko koje Wolff drži svoj 33-postotni udio u Mercedesovoj F1 momčadi, čime bi novi investitor posjedovao otprilike pet posto udjela u timu. Wolff bi pritom zadržao funkcije izvršnog direktora i šefa momčadi.

Iz Mercedesa su poručili kako će upravljanje momčadi ostat nepromijenjeno, a sva tri partnera — Mercedes-Benz, Toto Wolff i Ineos — u potpunosti su posvećena daljnjem uspjehu Mercedesa u Formuli 1.”

Trenutačno Mercedes-Benz, Toto Wolff i Ineos (petrokemijska kompanija u vlasništvu Jima Ratcliffea) drže po trećinu udjela u momčadi.

Popularnost natjecanja

Tvrtka Mercedes-Benz Grand Prix, koja upravlja F1 timom, ostvarila je prihod od 636 milijuna funti u 2024., u usporedbi s 546 milijuna funti godinu ranije. Dobit prije oporezivanja porasla je sa 115 milijuna na 163 milijuna funti, a kompanija je predložila konačnu dividendu od 125 milijuna funti.

Dogovor o prodaji dijela Wolffovog udjela predstavljao bi značajno povećanje vrijednosti momčadi u odnosu na siječanj 2022., kada je Ineos za svoj 33-postotni udio platio 208 milijuna funti. Vijest o mogućoj prodaji prvotno je objavio Sportico, bez otkrivanja identiteta kupca.

Vrijednosti momčadi Formule 1 naglo su porasle otkako je Liberty Media Johna Malonea preuzela F1 2017. godine i uspješno privukla novu generaciju navijača.