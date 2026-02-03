Grayling globalni izvještaj o trendovima: 85 % poslovnih lidera vjeruje u rast u 2026. godini

Grayling, globalni lider u strateškim komunikacijama, predstavio je svoj već tradicionalni godišnji izvještaj o globalnim trendovima za 2026. godinu, donoseći analizu reputacije, povjerenja i procesa donošenja odluka za organizacije koje posluju u sve nestabilnijem okruženju.

Novi globalni izvještaj pod nazivom ‘Rizik, reputacija i nagrada u 2026.’ pokazuje da 62 % globalnih poslovnih lidera vjeruje kako će se prijetnje poslovanju povećati u 2026. godini. Unatoč tome, gotovo 85 % njih osjeća se vrlo ili donekle optimistično u vezi s izgledima za rast vlastitog poslovanja, pri čemu su najizrazitijim optimistima oni u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Njemačkoj i SAD-u te zemljama srednje i istočne Europe.

Izvještaj uključuje ekskluzivno međusektorsko istraživanje provedeno među članovima uprava, izvršnim direktorima i partnerima iz sektora kao što su IT, tehnologija, financije, energetika, maloprodaja, zdravstvo i mediji, otkrivajući stručna mišljenja o poslovanju u sve složenijem okruženju koje se brzo mijenja.

Izvještaj ističe sve veću zabrinutost poslovnih lidera zbog rizika i nestabilnosti s kojima se njihovo poslovanje suočava uslijed geopolitičkih tenzija, novih vladinih regulativa, tehnoloških promjena, usvajanja umjetne inteligencije (AI) te evoluirajućih očekivanja potrošača i dionika. Također, izvještaj identificira ključne trendove i prilike za organizacije u područjima javnih politika, medija, povjerenja potrošača, umjetne inteligencije, energetike i održivosti.

Richard Jukes, glavni izvršni direktor agencije Grayling izjavio je: “Poslovni lideri ulaze u 2026. godinu s visokom razinom samopouzdanja, no prostor za pogrešku nikada nije bio manji. Regulatorne promjene, politička neizvjesnost i pritisak uslijed usvajanja novih tehnologija međusobno se isprepleću, dok kupci, zaposlenici, regulatori i investitori procjenjuju odluke u stvarnom vremenu. U fragmentiranom medijskom krajoliku, šutnja, nedosljednost i davanje nerealnih obećanja predstavljaju stvaran rizik. Poslovni lideri moraju biti prisutni, iskreni u vezi s izazovima s kojima se suočavaju, jasni u donošenju odluka te sposobni dokazima potkrijepiti ostvareni napredak. U 2026. godini, organizacije koje komuniciraju vjerodostojno bit će u znatno boljem položaju prebroditi neizvjesnost i istaknu se na sve konkurentnijim tržištima”.

Ključni pokazatelji stavova poslovne zajednice u Hrvatskoj uključuju:

· Poslovni lideri suočeni s povećanim rizicima: poslovni lideri u Hrvatskoj navode financijske pritiske (60 %) te izmjene u vladinoj regulativi i politici (30 %) kao najveće prijetnje u 2026. godini. Ipak, 67 % njih iskazuje povjerenje u sposobnost svoje organizacije da se prilagodi tim i drugim izazovima.

· Tehnološki poremećaji i AI u središtu su pozornosti: 50 % poslovnih lidera u Hrvatskoj smatra AI ili tehnološke promjene potencijalnim rizikom za reputaciju svoje tvrtke, dok istih 50 % izražava zabrinutost oko etičke upotrebe, privatnosti i utjecaja na ugled.

· Evolucija medija i utjecaja: poslovni lideri u Hrvatskoj vjeruju da će kanali društvenih mreža biti najvažniji za komunikaciju poslovnih vijesti ključnoj publici. Instagram (50 %) se smatra najvažnijim, a slijede ga LinkedIn (30 %) i Facebook (20 %). Ovo potvrđuje daljnji pad utjecaja tradicionalnih medija, dok digitalni kratki sadržaji, podcasti i izvorni glasovi s online platformi postaju ključni alati za izgradnju vjerodostojnosti i utjecaja.

· Reputacija pokreće odluke potrošača: čak 90 % poslovnih lidera u Hrvatskoj tvrdi da poslovni ugled izravno utječe na odluku kupaca o kupnji proizvoda ili usluga. Glavni faktori koji utječu na povjerenje su recenzije i ocjene kupaca (60 %), poslovna etika (50 %) te transparentnost u komunikaciji (40 %).

· Nastavak pritisaka u energetici i održivosti: 80 % poslovnih lidera u Hrvatskoj navodi rast troškova energije i nestabilnost opskrbe kao glavnu operativnu brigu, dok 60 % ističe ekološku održivost kao prioritet u korporativnim komunikacijama.

“Naše novo izvješće ‘Risk, Reputation and Reward in 2026’ otkriva globalni paradoks: dok 62 % svjetskih lidera očekuje porast poslovnih prijetnji, njih čak 85 % ostaje optimistično oko rasta svojih tvrtki. Taj se trend preslikava i na Hrvatsku iako lokalne lidere najviše brinu konkretni financijski pritisci i regulatorne promjene. Ova kombinacija opreza i samopouzdanja jasno ukazuje na spremnost tvrtki da se prilagode sve složenijem poslovnom okruženju.

Posebno je zanimljiv sraz tehnologije i ugleda. Polovica ispitanika u Hrvatskoj vidi AI kao potencijalni rizik za reputaciju, primarno kroz prizmu etike i privatnosti. To nam govori da naši menadžeri AI tretiraju kao ‘reputacijski dvosjekli mač’ koji zahtijeva strogu kontrolu i transparentnost. U takvim okolnostima, tvrtke koje strateški integriraju umjetnu inteligenciju, održivost i transparentnu komunikaciju, uz dosljedno usklađivanje poruka i postupaka, bit će u najboljoj poziciji da izgrade dugoročne vrijednosti i vjerodostojnosti u očima potrošača, partnera i šire javnosti“, zaključio je Robert Škunca, direktor Grayling za regiju Jugoistočne Europe.