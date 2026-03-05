Gruntek ulazi na slovensko tržište

Pretplatnički model dostave sezonskog povrća Gruntek ove godine prvi put prelazi granicu i ulazi na slovensko tržište, izvijestio je osnivač Grunteka Tino Prosenik.

Gruntek funkcionira kao pretplata na način da umjesto kupnje povrća u supermarketu, članovi tijekom sezone dobivaju redovite košarice svježeg, sezonskog povrća. Na njihovim poljima se uzgaja više od 40 različitih kultura, a povrće se bere i dostavlja unutar nekoliko sati, navodi se u priopćenju.

Slovensko tržište posljednjih godina pokazuje sve veći interes za lokalno i organsko uzgojenu hranu, zbog čega Gruntek u Sloveniju dolazi s modelom koji podsjeća na mali događaj. Umjesto dostave na kućne adrese, organiziraju se dostavni punktovi u Ljubljani, Mariboru i Celju gdje će pretplatnici preuzimati svoje košarice, navode u svom priopćenju.

Ideja je jednostavna – povrće uzgojeno 70-tak kilometara od Slovenije stiže na dostavu u roku nekoliko sati od berbe, svježe s hrvatskih polja. Povrće dolazi s ekoloških polja u okolici Čazme, gdje se uzgaja bez pesticida i kemijskih tretmana, zbog čega se bere tek kada je spremno – a ne kada je logistički praktično. Između polja i tanjura često prođe manje od deset sati, tumače iz Grunteka.



“U vremenu kada hrana često putuje kroz pola Europe, ovakav model postaje sve traženiji. Za hrvatsku poljoprivredu to je i simbolična promjena smjera. Zemlja koja godinama govori o problemu uvoza hrane sada prvi put svjedoči modelu u kojem domaće povrće odlazi preko granice – i to kao svježa košarica koju netko u Ljubljani preuzima subotom ujutro”, ističe se u priopćenju.