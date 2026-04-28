Grupa Podravka: Normalizirana neto dobit 21 milijun eura

Normalizirana neto dobit Grupe Podravka u prva tri mjeseca ove godine iznosi 21 milijun eura, što je rast za 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani, izvijestili su u utorak iz te tvrtke.

Grupa je, kako su naveli, u prva tri mjeseca nastavila uspješno poslovanje uz rast prihoda u segmentima prehrane i farmaceutike te povećanje prihoda i profitabilnosti na razini grupe.

Prihodi grupe povećani su za 4,9 milijuna eura, odnosno za dva posto.

“Prvo tromjesečje 2026. potvrđuje kontinuitet uspješnog poslovanja Grupe Podravka, uz rast prihoda te povećanje profitabilnosti na razini grupe”, istaknula je predsjednica Uprave Martina Dalić.

U priopćenju se navodi kako je u prva tri mjeseca ove godine segment prehrane ostvario 2,6 milijuna eura, odnosno 1,8 posto više prihoda od prodaje u odnosu na isto razdoblje lani, dok segment farmaceutike bilježi rast prihoda od 2,2 milijuna eura, odnosno 4,9 posto.

Segment agri ostvario je 0,4 posto niže poslovne prihode u odnosu na usporedivo razdoblje. Ovaj rezultat, kako objašnjavaju, ostvaren je u uvjetima snažnog pada cijene mlijeka i poremećaja na tržištu živih svinja zbog širenja Afričke svinjske kuge u Europi te drugačije dinamike realizacije prodaje u ratarstvu u odnosu na prethodnu godinu.

Rast normalizirane neto dobiti ostvaren je u segmentima prehrane i agri, dok segment farmaceutike bilježi nešto nižu razinu normalizirane neto dobiti.

Paralelno s rastom prihoda i profitabilnosti, Grupa Podravka nastavila je ulagati u modernizaciju i razvoj, pri čemu su kapitalna ulaganja iznosila 7,4 milijuna eura. Najveći dio investicija usmjeren je u daljnje podizanje učinkovitosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje unutar segmenta agri, od nabave nove poljoprivredne mehanizacije i sustava navodnjavanja do genetskog unapređenja stada, što dugoročno treba osigurati veće prinose i jaču konkurentnost.

Istodobno se nastavlja modernizacija proizvodnih linija u prehrambenom dijelu poslovanja te razvoj novih sadržaja u okviru Podravkinih lokacija, čime se dodatno učvršćuje veza brenda s potrošačima i stvaraju preduvjeti za daljnji rast profitabilnosti, navodi se u priopćenju.