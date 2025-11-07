Gunvor povlači ponudu za kupnju Lukoilove inozemne imovine

Multinacionalni švicarski trgovac energentima Gunvor objavio je u četvrtak da povlači ponudu za kupnju Lukoilove inozemne imovine nakon što je američko ministarstvo financija signaliziralo da mu namjerava uskratiti dozvolu za poslovanje.

Krajem prošlog tjedna ruski naftni div Lukoil objavio je da je prihvatio ponudu Gunvora za inozemnu imovinu koju je odlučio prodati zbog američkih sankcija, uz procjenu stručnjaka da bi prodajna cijena mogla iznositi devet milijardi dolara.

Zaključenje obvezujućeg sporazuma o transakciji uvjetovano je Gunvorovim pribavljanjem dozvole američkog ministarstva financija, ali i vlasti u drugim jurisdikcijama, naglasila je tada ruska kompanija.

U četvrtak je pak Gunvor povukao ponudu nakon što ga je američko ministarstvo financija prozvalo ruskom “marionetom”, signaliziravši da se Washington protivi transakciji.

Američko ministarstvo financija objavilo je na društvenoj mreži X da je predsjednik Donald Trump jasno poručio da rat u Ukrajini mora odmah biti okončan.

“Dok god (ruski predsjednik Vladimir) Putin nastavlja nerazumno krvoproliće, Kremljeva marioneta, Gunvor, nikad neće dobiti licencu za upravljanje i ostvarivanje profita”, stoji u objavi ministarstva.

Švicarska kompanija odgovorila je objavom na X-u da “povlači svoju ponudu za kupnju Lukoilove inozemne imovine”.

Priopćenje američkog ministarstva financija “u osnovi počiva na netočnim informacijama i ne odgovara činjenicama”, citira Reuters navode iz maila Gunvorovog direktora za korporativne poslove Setha Pietrasa.

Gunvor priželjkuje “priliku za ispravljanje očitog nesporazuma”, dodao je Pietras.

Američko ministarstvo financija u objavi na X-u o uskraćivanju dozvole Gunvoru nije preciziralo o kojoj je dozvoli riječ, napominje pak ruska novinska agencija TASS.

Iz američkih sankcija izuzeta je kompanija Kaspijski naftovodni konzorcij (CPC), ali i Tengizchevroil, kazahstansko naftno poduzeće koje su zajednički osnovali Chevron, ExxonMobil, KazMunayGas i LukArco, navodi TASS.

Britanske sankcije Lukoilu ne obuhvaćaju pak polje Karačaganak u Kazahstanu ni polje Šah Deniz u Kaspijskom moru, napominje ruska novinska agencija.

Lukoil proizvodi oko dva posto svjetske nafte, a njegova inozemna imovina obuhvaća, između ostalog, i 75‑postotni udio u iračkom naftnom polju Zapadna Qurna 2, koje spada među najveća u svijetu.

Lukoilova inozemna imovina obuhvaća i rafineriju Lukoil Neftohim Burgas u Bugarskoj s kapacitetom prerade od 190 tisuća barela nafte dnevno, te rafineriju Petrotel u Rumunjskoj u kojoj je prošli mjesec buknuo požar. Uzrok još nije razjašnjen.

Uz mađarske i slovačke rafinerije, opskrbljuju naftom i tursku rafineriju STAR, u vlasništvu azerbajdžanske državne naftne kompanije SOCAR.

Lukoil ima udjele i u naftnim terminalima i u lancima benzinskih postaja diljem Europe, uključujući i 45 benzinskih postaja u Hrvatskoj. Kompanija Lukoil Croatia osnovana je 2007. godine.

