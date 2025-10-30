Lukoil prihvatio Gunvorovu ponudu za akviziciju strane imovine, za dogovor potrebno odobrenje OFAC-a

Lukoil, koji je stavio na prodaju svoju inozemnu imovinu nakon uvođenja sankcija SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, primio je i prihvatio ponudu za njihovu kupnju od međunarodnog trgovca robom Gunvor.

Sporazum uključuje akviziciju Lukoil International GmbH, prema izjavi ruske naftne tvrtke, prenosi Interfax.

Tvrtka se obvezala da neće pregovarati s drugim potencijalnim kupcima.

Istodobno, za nastavak transakcije, odnosno za sklapanje obvezujućeg ugovora, potrebno je izdavanje dozvole Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu financija, kao i druge licence, dozvole i odobrenja u drugim zemljama ako je potrebno, priopćio je Lukoil.

“Ako bude potrebno, stranke planiraju tražiti produljenje trenutne licence koju je izdao OFAC, kao i drugih dozvola, kako bi osigurale nesmetano obavljanje međunarodnih aktivnosti i njihovih bankarskih usluga do završetka transakcije“, navodi se.

Prodaja inozemne imovine tvrtke povezana je s uvođenjem restriktivnih mjera protiv tvrtke od strane određenih država, navodi se.

Američko Ministarstvo financija prošli je tjedan uvrstilo Lukoil i Rosnjeft na popis sankcija, izdavši dozvolu za obustavu poslovanja do 21. studenog.

Lukoil je uvršten na britanski popis sankcija 15. listopada, dok su međunarodni projekti u Azerbajdžanu i Kazahstanu u koje su uključeni Lukoil i Rosnjeft odmah izuzeti od sankcija do 14. listopada 2027. godine, konkretno, projekti CPC (Caspian Pipeline Consortium), Tengizchevroil, Shah Deniz, South Caucasus Pipeline, Azerbaijan Gas Supply Company i Karachaganak.

Također prošli tjedan, njegova trgovačka podružnica Litasco Middle East DMCC uvrštena je na popis sankcija Europske unije.

Prema informacijama na web stranici tvrtke, Lukoil sudjeluje u projektima u Azerbajdžanu, Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Egiptu, Kamerunu, Nigeriji, Gani, Meksiku, UAE i Republici Kongo. Tvrtka posjeduje rafinerije u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj.

