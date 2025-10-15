Plina ima dovoljno za sezonu, uskoro u pogonu i prošireni LNG terminal

Plina za ovogodišnju ogrjevnu sezonu ima dovoljno, skladišta su dobro popunjena, a 24. listopada za rad bi trebao biti spreman prošireni LNG terminal na Krku što dodatno učvršćuje sigurnost dobave, istaknuto je u srijedu na Danu plina, koji je organizirala Hrvatska stručna Udruga za plin (HSUP).

Predsjednik HSUP-a Dalibor Pudić rekao je da plina na tržištu ima dovoljno te da se Europa općenito dobro pripremila za zimu, budući da su izgrađeni novi LNG terminali.

Skladišta su također prilično puna što se vidi po cijenama i količinama koje su stabilne, rekao je Pudić.

Dodao je da je podzemno skladište plina Okoli popunjeno preko 90 posto, ali se počelo prazniti jer je sezona grijanja počela nešto ranije. Procjenjuje da je to skladište trenutačno popunjeno iznad 80 posto.

Podsjetio je da je LNG brod na dogradnji novih kapaciteta te ustvrdi da će, kada to bude gotovo, dobava LNG-a biti dodatno olakšana.

“Kada dođe LNG brod imat ćemo kapacitete dobavnog pravca duplo veće nego što smo imali. To je jamstvo sigurnosti opskrbe. Prošireni LNG terminal bit će spreman za isporuku plina od 24. listopada”, rekao je Pudić.

Tada bi trebao biti pušten u pogon novi modul za uplinjavanje na LNG terminalu u Omišlju čime se njegov kapacitet povećava s 2,9 milijardi na 6,1 milijardi kubičnih metara plina. Do proširenja svi su kapaciteti bili u potpunosti zakupljeni za idućih 12 godina.

Proširenje kapaciteta krčkog terminala dio je plana Europske unije (EU) za diversifikacijom izvora energenata i u ovom slučaju usmjeren, uz Hrvatsku, na članice EU-a u središnjoj Europi.

Cijene veće za devet posto

Upitan za ovosezonske cijene plina u Hrvatskoj, Pudić je podsjetio da je cijene odredio regulator. Nakon što je ukinut dio Vladinih subvencija te cijene u prosjeku su rasle oko devet posto u odnosu na prethodnu godinu što, smatra on, ne predstavlja značajan udar na stanovništvo.

Iako se cijene plina neće mijenjati do kraja ogrjevne sezone, Pudić za iduću očekuje daljnje popuštanje subvencija. Trenutno je PDV na prirodni plin pet posto, što bi se prema njegovom mišljenju moglo povećati.

Komentirajući znatan pad europske ovisnosti o ruskom plinu, kazao je da je EU zacrtao da do 2027. postane potpuno neovisan o plinu iz Rusije. Već sada cijene plina u Europi bitno su se stabilizirale u odnosu na cijene s početka rata u Ukrajini i desetak su puta manje nego tada, rekao je.

I direktor Međimurje-plina Nenad Hranilović istaknuo je da plina ima dovoljno, te da su kapaciteti u skladištima već zakupljeni.

“Sezona je definitivno osigurana i nema nikakve bojazni da neće proći u redu”, rekao je Hranilović.

Plin se, kazao je, nabavlja tijekom cijele godine budući da se čeka trenutak kada je cijena najpovoljnija. Kapaciteti se najčešće zakupljuju do 1. srpnja.

Složeni geopolitički uvjeti imaju bitan utjecaj na burze pa tako i na cijene, naglasio je Hranilović.