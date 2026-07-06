HOK pozdravlja uvođenje reda u autotaksi tržište

Hrvatska obrtnička komora, kao inicijator izmjena regulative, pozdravila je izglasavanje izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u Hrvatskom saboru ocijenivši ih važnim iskorakom prema uređenijem autotaksi tržištu.

Podsjetili su da još od 2018. HOK upozorava na sve manjkavosti koje je donijela potpuna liberalizacija taksi tržišta tako da, kako su istaknuli, ove izmjene predstavljaju važan iskorak prema uređenijem tržištu, sigurnijem prijevozu putnika i stvaranju pravednijih uvjeta poslovanja.

“Važno je da su u Zakonu prihvaćena rješenja za koja se Hrvatska obrtnička komora godinama zalagala. Izdavanje dozvole za svako pojedino vozilo te uvođenje tipiziranih registarskih oznaka pridonijet će većoj transparentnosti i učinkovitijem nadzoru, odnosno uvođenju reda u autotaksi djelatnost”, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil, ali i dodao da predstoji daljnji rad na stvaranju cjelovitog i dugoročno održivog zakonskog okvira.

Među važnim novostima za hrvatske obrtnike koji se bave autotaksi prijevozom istaknuli su i zakonsko uređivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga, odnosno propisivanje maksimalne cijene, što će pridonijeti većoj transparentnosti tržišta i zaštiti korisnika usluga.

Naglasili su da je Komora tijekom izrade zakonskih izmjena aktivno zagovarala donošenje takvog rješenja te je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostavila stručnu studiju Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja definira elemente ekonomski opravdane cijene autotaksi prijevoza.

“Ovim izmjenama i prihvaćanjem određenih amandmana uređuje se rad digitalnih platformi i svakako pozdravljamo povećanje obaveza i nadzora njihovog rada.“, kazao je Kratohvil.

Zakonom se propisuje da platforme moraju imati registriranu djelatnost za pružanje usluga u području prometa, voditi evidencije o prijevoznicima, vozačima i vozilima te omogućavati narudžbe isključivo licenciranim prijevoznicima i vozačima koji ispunjavaju zakonske uvjete. Time se, naglasili su iz HOK-a, jača nadzor nad poslovanjem platformi i dodatno štiti zakonito poslovanje svih sudionika na tržištu.

Hrvatska obrtnička komora i nadalje će aktivno zagovarati dodatna rješenja koja će osigurati cjelovito uređenje autotaksi djelatnosti, učinkovitu kontrolu tržišta i jednake uvjete poslovanja za sve sudionike na tržištu, poručili su u priopćenju.