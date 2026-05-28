HOK: Novi nameti za paušalne obrtnike ugrožavaju malo poduzetništvo

Hrvatska obrtnička komora (HOK) protivi se najavljenim Vladinim mjerama kojima bi se značajno povećali doprinosi i porezna opterećenja za paušalne obrtnike, kao i javnom etiketiranju paušalista kao “prikrivenih radnika“, poručili su u četvrtak iz HOK-a.

Takav pristup smatraju neprihvatljivim, štetnim za hrvatsko gospodarstvo i duboko demotivirajućim za desetke tisuća ljudi koji zakonito posluju, samostalno pronalaze klijente, preuzimaju poslovni rizik i uredno podmiruju svoje porezne obveze.

Paušalni obrti nisu anomalija sustava, nego jedan od rijetkih administrativno jednostavnih i održivih modela koji je omogućio razvoj mikro poduzetništva, samozapošljavanja i ostanka stručnih ljudi u Hrvatskoj, istaknuli su iz HOK-a komentirajući Vladin antiinflacijski paket.

Upravo su mali obrtnici i “freelanceri” registrirani kao obrt, kako su naveli, posljednjih godina značajno pridonijeli rastu zaposlenosti i gospodarskoj aktivnosti.

Iz HOK-a upozoravaju kako činjenica da obrtnik većinu prihoda ostvaruje od jednog naručitelja sama po sebi nije dokaz prikrivenog radnog odnosa.

Brojni obrtnici posluju projektno ili specijalistički te prirodno ostvaruju dugoročnu suradnju s jednim klijentom. Istodobno, obrtnik samostalno organizira posao, snosi poslovni rizik, ulaže u opremu i edukaciju te nema prava koja proizlaze iz radnog odnosa, naveli su iz HOK-a dodajući kako velik broj “freelancera” registriranih kao obrtnika i paušalista općenito radi za inozemne klijente i predstavlja važan izvozni potencijal hrvatskog gospodarstva.

Dodatno ih zabrinjava, kažu, pravna nesigurnost i praksa retroaktivnih tumačenja propisa, što ozbiljno narušava povjerenje poduzetnika u institucije i poslovno okruženje u Hrvatskoj.

HOK poziva Vladu i Ministarstvo financija na otvoren i konstruktivan dijalog

“Nećemo dopustiti da se više od 80 tisuća paušalnih obrtnika stigmatizira zbog pojedinačnih slučajeva mogućih zloupotreba. Postojeći zakoni već danas omogućuju sankcioniranje stvarnih zloupotreba, ali nije prihvatljivo da se zbog pojedinačnih zlouporaba cijeli sektor mikro poduzetništva unaprijed proglašava sumnjivim”, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil naglasivši da ako država želi suzbiti prikriveno zapošljavanje, tada fokus mora biti na stvarnim poslodavcima koji izbjegavaju obveze iz radnog odnosa, a ne na obrtnicima koji posluju zakonito.

Iz HOK-a su upozorili kako bi dodatno povećanje doprinosa i poreza za paušaliste imalo ozbiljne posljedice – gašenje velikog broja malih obrta, prelazak dijela poslovanja u sivu zonu, smanjenje konkurentnosti hrvatskih stručnjaka te odlazak freelancera obrtnika i digitalnih profesionalaca iz Hrvatske.

Dugoročno, takve mjere, kako su kazali, ne bi povećale, nego smanjile ukupne porezne prihode države.

HOK poziva Vladu i Ministarstvo financija na otvoren i konstruktivan dijalog sa strukom prije donošenja bilo kakvih novih mjera.

“Hrvatskoj nisu potrebni novi nameti i stvaranje atmosfere nepovjerenja prema malim poduzetnicima, nego jasna pravila, pravna sigurnost i poticajno poslovno okruženje koje će motivirati ljude na rad, poduzetništvo i ostanak u Hrvatskoj. Obrtnici i paušalisti nisu problem hrvatskog gospodarstva, nego su jedan od njegovih najvitalnijih, najotpornijih i najfleksibilnijih dijelova.”, poručili su.