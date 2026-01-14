Hrvatska u vrhu EU po potrošnji struje iz obnovljivih izvora energije

Hrvatska je treća u Europskoj uniji po postotku proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i šesta po postotku potrošnje električne energije iz obnovljih izvora.

Obnovljivi izvori energije činili su prošle godine 47,5 posto bruto potrošnje električne energije u Europskoj uniji, To je povećanje od 2,1 postotni bod u odnosu na 2023. godinu i gotovo trostruko u odnosu na 2004. godinu otkad se ti podaci mjere za EU. Tada je iznosio samo 15,9 posto.

Prema podacima Eurostata energija vjetra (38,0 posto ukupne proizvodnje) i hidroenergija (26,4 posto) zajedno su činile gotovo dvije trećine ukupne električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Slijedi solarna energija s udjelom od 23,4 posto, dok su kruta biogoriva i ostali obnovljivi izvori sudjelovali s 5,8 odnosno 6,4 posto.

Austrijanci troše najviše “čiste” struje, Danska je najviše proizvodi

Solarne elektrane najbrže rastu: 2008. godine njihov je udio iznosio tek jedan posto, a proizvodnja je snažno porasla s 7,4 teravatsata u 2008. na 304 teravatsata u 2024. godini.

Vodeće države po električnoj energiji potrošenoj u 2024. godini proizvedeno iz obnovljivih izvora su Austriji (90,1 posto, uglavnom hidroenergija), Švedskoj (88,1 posto, najviše hidroenergija i energija vjetra) i Danskoj (79,7 posto, većinom energija vjetra). Iznad 50 posto su još Portugal (65,8%), Španjolska (59,7%), Hrvatska (58,0%), Latvija (55,5%), Finska (54,3%), Njemačka (54,1%), Grčka (51,2%) i Nizozemska (50,5%).

Na drugom kraju ljestvice, su Malta (10,7%), Češka (17,9%), Luksemburga (20,5%), Mađarska i Cipar (oba po 24,1%) te Slovačka (24,9%).

Gornji podaci odnose se na potrošnju koja uključuje i uvoz električne energije. Gleda li se samo proizvodnja, Hrvatska ima još impresivnije rezultate jer je na trećem mjestu iza Danske (88,4%) i Portugala (87,5%). Proizvodnja struje u Hrvatskoj je 73,7 posto iz obnovljivih izvora, pri čemu većina nastaje u hidroelektranama.