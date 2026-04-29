AD Plastik povećao prihode i smanjio dug. “Fokus je na optimizaciji i dversifikaciji poslovanja”

AD Plastik Grupa od sredine prošle godine provodi jasan i odlučan strateški zaokret s ciljem povećanja dugoročne vrijednosti kompanije.

Neto dobit AD Plastik Grupe dosegnula je u prvom kvartalu 4,25 milijuna eura, što je 7,3 posto više nego u istom razdoblju lani, dok su poslovni prihodi skočili za 12,3 posto, na 39,5 milijuna eura, pokazuje financijsko izvješće te solinske kompanije za proizvodnju automobilskih dijelova, objavljeno u srijedu.

Istodobno, poslovni rashodi iznosili su 36,5 milijuna eura, uz skok za 8,5 posto. EBITDA je povećana za 40,2 posto, na 6,16 milijuna eura, “što odražava učinke kontinuirane optimizacije troškova i povećane operativne discipline”.

Kako stoji u izvješću, Grupa je nastavila s razduživanjem te smanjila neto financijski dug za 2,06 milijuna eura u odnosu na kraj prošle godine, dodatno jačajući bilancu i financijsku fleksibilnost.

Matično društvo, AD Plastik ostvarilo je u istom razdoblju 30,25 milijuna eura poslovnih prihoda, što je 14,1 posto više nego lani te neto dobit od 3,7 milijuna eura ili 260,1 posto više u usporedbi s prva tri lanjska mjeseca. S druge strane, poslovni rashodi su dosegnuli 27,9 milijuna eura, uz rast na godišnjoj razini za 7,9 posto.

Predsjednica Uprave Katija Klepo je istaknula da, iako su najave za 2026. godinu bile optimističnije, početak godine obilježen je visokom razinom neizvjesnosti te usporavanjem globalnog gospodarskog rasta. Pritom, geopolitičke prilike u prvom kvartalu dodatno su naglasile takvo okruženje – uz izražene sukobe i nestabilnosti na tržištima, nastavljeni su i stalni energetski pritisci.

Kao odgovor na takve izazove, napominje Klepo, Europska unija nastavila je usmjeravati značajna sredstva u investicije s ciljem jačanja energetske neovisnosti i otpornosti na vanjske šokove, što dugoročno otvara i nove prilike za industrijski sektor.

“Upravo u takvim okolnostima AD Plastik Grupa od sredine prošle godine provodi jasan i odlučan strateški zaokret s ciljem povećanja dugoročne vrijednosti kompanije. Fokus je stavljen na optimizaciju operativnog modela, unapređenje profitabilnosti te postupnu diversifikaciju poslovanja i prihoda izvan tradicionalne automobilske industrije. Ovaj zaokret predstavlja temelj za smanjenje cikličnosti poslovanja i jačanje otpornosti na vanjske utjecaje”, istaknula je Klepo.

