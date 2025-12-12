U europske automobile uskoro će se morati ugrađivati više reciklirane plastike — evo koliko i od kada

Proizvođači će puni cilj morati dostići u roku od deset godina, uz međucilj od 15 posto koji stupa na snagu za šest godina. Najmanje petina recikliranih materijala morat će biti iz starih, otpisanih vozila.

Prema novim pravilima EU, europski proizvođači automobila morat će u nove modele ugrađivati više reciklirane plastike, dogovorili su se zemlje članice i zastupnici dogovorili u petak. Vlade Europske unije i predstavnici Europskog parlamenta postigli su ranojutarnji dogovor kojim se propisuje da najmanje 25 posto plastike korištene u automobilima, kamionima i motociklima mora biti reciklirano.

Proizvođači će taj obvezni cilj morati ispuniti u roku od 10 godina, uz međucilj od 15 posto za šest godina, navodi Vijeće EU koje predstavlja države članice. Najmanje 20 posto recikliranih materijala morat će biti iz starih, otpadnih vozila. “Ovaj privremeni dogovor predstavlja značajan korak prema kružnom gospodarstvu u europskom automobilskom sektoru”, rekao je danski ministar okoliša Magnus Heunicke, čija zemlja trenutačno predsjedava Europskom unijom.

Uskoro ciljevi i za druge materijale

Prema podacima Bruxellesa, proizvodnja vozila čini 10 posto ukupne potrošnje plastike u EU-u te je odgovorna za 19 posto potražnje čelične industrije u Uniji. Dogovor je zasad privremen i treba ga službeno potvrditi Vijeće EU-a i Parlament prije nego što bude formalno usvojen. Sporazum također nalaže Europskoj komisiji da postavi buduće ciljeve za reciklirani čelik, aluminij, magnezij i ključne sirovine te zabranjuje izvoz starih vozila koja više nisu ispravna za promet.

Prema podacima Vijeća, svake godine oko 3,5 milijuna vozila “nestane bez traga s europskih prometnica” te završi u izvozu, rastavljeno ili ilegalno zbrinuto.

Komisija je u početku predlagala znatno brže uvođenje ciljeva — 25 posto reciklirane plastike u roku od šest godina — no države članice i Parlament tijekom pregovora izborili su odgodu.

Pod pritiskom industrije

Zabrinutost zbog usporenog gospodarskog rasta u Europi tijekom protekle godine dobila je prednost pred zelenim ambicijama Bruxellesa, što je dovelo do političkog pritiska za smanjenje birokracije i povlačenje dijela zakonodavstva. “Ovaj dogovor je školski primjer političkog nazadovanja pod pritiskom industrije”, rekao je Fynn Hauschke iz udruge za zaštitu okoliša EEB.

Sporazum stiže samo nekoliko dana prije nego što Komisija treba ponovno razmotriti ključnu zabranu prodaje novih benzinskih i dizelskih automobila od 2035. godine. U četvrtak je Manfred Weber, njemački zastupnik i čelnik najveće parlamentarne skupine, EPP-a, rekao da će zabrana biti zamijenjena ciljem smanjenja emisija od 90 posto.