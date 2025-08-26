Aktualna vrijednost mirovine veća za 6,48 posto, isplate kreću početkom rujna

Od 1. srpnja promijenjena je formula usklađivanja mirovina pa sada omjer stope promjene indeksa potrošačkih cijena i indeksa rasta plaća u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište prije iznosi 85:15, ovisno o tome što je povoljnije.

Upravno vijeće HZMO-a donijelo je odluke o usklađivanju mirovina, nova aktualna vrijednost (AVM) mirovine od 1. srpnja veća je za 6,48 posto, a uvećane mirovine bit će isplaćene u rujnu s mirovinom za kolovoz, zajedno s razlikom za srpanj, priopćio je mirovinski zavod u utorak.

Podsjeća da je u skladu s novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. srpnja, promijenjena formula usklađivanja mirovina pa sada omjer stope promjene indeksa potrošačkih cijena i indeksa rasta plaća u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište prije iznosi 85:15, ovisno o tome što je povoljnije.

Aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja izračunana je na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku. Budući da je AVM od 1. siječnja iznosio 13,57 eura, uvećan za 6,48 posto od 1. srpnja novi iznosit će 14,45 eura.

Riječ je o dosad trećoj najvećoj stopi usklađivanja mirovina od 1. siječnja 1999., od kada se primjenjuje usklađivanje mirovina dva puta godišnje i to od 1. siječnja i 1. srpnja prema odluci o aktualnoj vrijednosti mirovine. Stopa povećanja 1. srpnja 2023. iznosila je 8,42 posto, a od 1. srpnja 2024. 7,42 posto, ističe HZMO.

Na sjednici Upravnog vijeća donesena je i odluka da najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja iznosi 15,32 eura, kao i odluka da osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti od 1. srpnja iznosi 331,23 eura.

