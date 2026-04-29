Treća vodeća agencija potvrdila Hrvatskoj rekordno visok kreditni rejting

Visoki kreditni rejting kod sve tri agencije jača povjerenje investitora i smanjuje troškove zaduživanja u uvjetima globalne neizvjesnosti.

Nakon pozitivnih ocjena S&P Global Ratingsa i Fitch Ratingsa, i agencija Moody’s Ratings potvrdila je rekordno visoki kreditni rejting Hrvatskoj, objavio je premijer Andrej Plenković na X-u.

“Rejting A3 uz stabilne izglede potvrđuje otpornost gospodarstva na krize, kvalitetno upravljanje javnim financijama i učinkovitu provedbu reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti”, navedeno je u objavi.

Premijer je istaknuo da visok kreditni rejting po ocjeni tri vodeće svjetske agencije Hrvatskoj donosi veću atraktivnost kod ulagača, niže kamatne stope za građane i banke te lakši pristup financiranju za poduzetnike. Uz manja izdvajanja za kamate na javni dug, država ima veći proračunski prostor za ulaganja u izgradnju škola, bolnica, provedbu kriznih paketa mjera, rast plaća i mirovina.

„Nastavljamo s provedbom politika koje jačaju povjerenje investitora i osiguravaju stabilan gospodarski rast, uz veću kvalitetu života naših sugrađana”, poručio je premijer.